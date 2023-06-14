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Giriş Tarihi: 14.06.2023 12:08 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 12:12

Güzide hayatının en zor kararı ile karşı karşıya!

atv'nin, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ilgiyle izlenen dizisi "Aldatmak" Perşembe günü sezon finaliyle ekranlara geliyor.

Güzide hayatının en zor kararı ile karşı karşıya!

35.Bölüm Özeti:

Yeşim'in çaresiz hamleleri Zeliş'le arasındaki gerilimi bir kez daha artırırken, oğlunun iyiliğini gözeten Güzide'nin bu birlikteliğe vereceği tepkiyi kestirmek kolay değildir.

Güzide hayatının en zor kararı ile karşı karşıya!

Yeşim yüzünden ismi bütün ülkede skandallarla anılan Tarık, düşmanlarının dikkatini çekmeye başlarken geçmişe dair başka gizemlerin kapısı aralanır.

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Güzide hayatının en zor kararı ile karşı karşıya!

Tarık dostu olarak bildiği bir düşmanı ile karşı karşıya geldiğinde ani bir karar verip dönüşü olmayan bir hamle yapar.

Güzide hayatının en zor kararı ile karşı karşıya!

Tarık, gözlerden uzakta oynadığı bu oyunun en büyük düşmanı tarafından izlendiğinden habersizdir.

Güzide hayatının en zor kararı ile karşı karşıya!

Korkunç bir trafik kazası, Güzide ve ailesinin yüreklerine ateş düşürür.

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