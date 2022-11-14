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Giriş Tarihi: 14.11.2022 06:50 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 06:51

Hababam de babam yola devam

Ahmet Arıman, Teoman Ayık ve Tuncay Akça, kurdukları Hababam Vokal Grubu nedeniyle yazar Rıfat Ilgaz'ın ailesi tarafından mahkemeye verildi. Gelen yasak üzerine Hababam ismini kullanamayan üçlü, yollarına Yeşilçam Vokal Grubu olarak devam etme kararı aldı

ÖMER KARAHAN
Hababam de babam yola devam

Rıfat Ilgaz'ın kaleme aldığı Hababam Sınıfı romanı, 70'li yıllarda beyazperdeye uyarlandı.

Hababam de babam yola devam

Seriye dönüşen filmlerin en unutulmaz anlarından biri de öğrencilerden oluşan vokal grubunun şarkı söylediği sahneydi.

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Hababam de babam yola devam

Filmin üç oyuncusu Ahmet Arıman, Teoman Ayık ve Tuncay Akça, yıllar sonra bir araya gelerek Hababam Vokal Grubu'nu yeniden kurup sahneye çıkmaya başlamıştı.

Hababam de babam yola devam

'MARKA İSMİNİ KULLANAMAZSINIZ'
Ancak Rıfat Ilgaz'ın ailesi, Hababam Sınıfı'nın marka hakkına tecavüz ettikleri gerekçesiyle Arıman, Ayık ve Akça'ya dava açtı.

Hababam de babam yola devam

Üç isim de bu gelişme üzerine isimlerini Yeşilçam Vokal Grubu olarak değiştirdi.

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