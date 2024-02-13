Hababam Sınıfı serisinde paylaşılamayan güzel Sevda son hali ile üzdü! 66 yaşındaki Sevda Aktolga’yı gören tanıyamıyor...

Hababam Sınıfı Tatilde, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Gülen Gözler, Şaban Oğlu Şaban gibi filmlerde rol alan Sevda Aktolga son hali ile gündem oldu. Son olarak bayramın birinci günü ekranlara gelen Hababam Sınıfı'nda 4 kız öğrenciden biri olan Sevda Aktolga'nın yıllar içerisindeki değişimi görenleri şaşırttı.