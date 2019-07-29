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  • Hababam Sınıfı'nın Ahmet'i son haliyle şaşırttı!

'nın 'i son haliyle şaşırttı!

Uyanıyor filminde rolüyle yer alan Ahmet Sezerel, yıllar sonra ortaya çıktı. Ahmet Sezerel'in değişimi şoke etti. 1976 yapımı "Hababam Sınıfı Uyanıyor" filmindeki 'Çalışkan Ahmet' rolüyle hafızalara kazınan Ahmet Sezerel, yeni yaşını Bodrum'da, kutladı. Yeşilçam'ın isimlerinden Ahmet Sezerel, 66'ncı yaşına girerken, değişimiyle hayranlarını şaşırttı. "Hababam Sınıfı"nın ardından kamera arkası çalışmalarına ağırlık veren ve uzun süre yönetmen yardımcılığı yapan Ahmet Sezerel, oyunculuğa neden devam etmediği sorusunu şöyle yanıtladı: "Beni cezbeden bir senaryoyla karşılaşmadım. Her zaman kamera arkasında olmayı tercih ettim." Doğum günü pastasında Ahmet Sezerel'in "Hababam Sınıfı Uyanıyor"dan fotoğrafı kullanıldı. İşte Ahmet Sezerel ve diğer ünlülerin yıllar içindeki şaşırtan değişimleri…

Giriş Tarihi: 29.07.2019 09:05 Güncelleme Tarihi: 29.07.2019 11:46
Hababam Sınıfı'nın Ahmet'i son haliyle şaşırttı!

'nın 'i son haliyle şaşırttı!

Hababam Sınıfı'nın Ahmet'i son haliyle şaşırttı!

TARIK TARCAN

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Hababam Sınıfı'nın Ahmet'i son haliyle şaşırttı!

TARIK TARCAN

Hababam Sınıfı'nın Ahmet'i son haliyle şaşırttı!

RAGGA OKTAY

Hababam Sınıfı'nın Ahmet'i son haliyle şaşırttı!

RAGGA OKTAY

Hababam Sınıfı'nın Ahmet'i son haliyle şaşırttı!

FİLİZ AKIN

Hababam Sınıfı'nın Ahmet'i son haliyle şaşırttı!

FİLİZ AKIN

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