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Haberler Galeri Hababam Sınıfı'nın güzel Ayşe'si son haliyle olay oldu! Annesi gözünün önünde öldürülmüştü...
Giriş Tarihi: 26.12.2023 12:50 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 12:51

Hababam Sınıfı'nın güzel Ayşe'si son haliyle olay oldu! Annesi gözünün önünde öldürülmüştü...

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'da Ayşe'ye hayat veren Zümrüt Cansel şimdilerde 59 yaşında. Duru güzelliği ile hafızalara kazınan Zümrüt Cansel adeta yıllara meydan okuyor. Zümrüt Cansel sinemaya Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal gibi ünlü isimlerin yer aldığı Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi ile merhaba dedi. 80'li yılların gençlik filmlerinde sorunlu genç kız rolleriyle ismini duyurdu. Zümrüt Cansel'in annesi Feri Cansel, gözlerinin önünde öldürüldü. Acı dolu bir çocukluğu olan Zümrüt Cansel'in son hali ise görenleri şaşırttı.

Hababam Sınıfı’nın güzel Ayşe’si son haliyle olay oldu! Annesi gözünün önünde öldürülmüştü...

1963 yılında Londra'da dünyaya gelen Zümrüt Cansel, duru güzelliği, masum yüzü ile Yeşilçam'ın hafızalarda yer edinmiş isimlerinden olmayı başardı.

Hababam Sınıfı’nın güzel Ayşe’si son haliyle olay oldu! Annesi gözünün önünde öldürülmüştü...

Gerçek ismi İlter Özcan olan Zümrüt Cansel, sinemaya ilk olarak Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal gibi ünlü isimlerin yer aldığı Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi ile adım attı.

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Hababam Sınıfı’nın güzel Ayşe’si son haliyle olay oldu! Annesi gözünün önünde öldürülmüştü...

Zümrüt Cansel, 80'li yılların gençlik filmlerinde sorunlu genç kız rolleriyle ismini duyurdu.

Hababam Sınıfı’nın güzel Ayşe’si son haliyle olay oldu! Annesi gözünün önünde öldürülmüştü...

Şimdilerde 59 yaşında olan Zümrüt Cansel, yıllara adeta meydan okuyor.

Hababam Sınıfı’nın güzel Ayşe’si son haliyle olay oldu! Annesi gözünün önünde öldürülmüştü...

Ünlü ismin son halini görenlerin ağzı açık kaldı.

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