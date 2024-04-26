Giriş Tarihi: 26.04.2024 08:05
Hababam Sınıfı'nın güzel Ayşe'si Zümrüt Cansel'i şimdi tanımak imkansız! Annesi gözü önünde öldürülmüştü...
Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'da Ayşe'ye hayat veren Zümrüt Cansel şimdilerde 61 yaşında. Duru güzelliği ile hafızalara kazınan Zümrüt Cansel adeta yıllara meydan okuyor. Zümrüt Cansel sinemaya Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal gibi ünlü isimlerin yer aldığı Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi ile merhaba dedi. 80'li yılların gençlik filmlerinde sorunlu genç kız rolleriyle ismini duyurdu. Son hali olay olan Hababam Sınıfı'nın güzel Ayşe'sinin annesi meğer kendisinden ünlüymüş. Zümrüt Cansel'in gözü önünde öldürülen annesi herkesin tanıdığı Yeşilçam'ın vamp yıldızıymış... İşte akraba olduklarını öğrenince çok şaşıracağınız ünlüler...