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Haberler Galeri Hababam Sınıfı'nın güzel Ayşe'si Zümrüt Cansel'i şimdi tanımak imkansız! Annesi gözü önünde öldürülmüştü...
Giriş Tarihi: 26.04.2024 08:05

Hababam Sınıfı'nın güzel Ayşe'si Zümrüt Cansel'i şimdi tanımak imkansız! Annesi gözü önünde öldürülmüştü...

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'da Ayşe'ye hayat veren Zümrüt Cansel şimdilerde 61 yaşında. Duru güzelliği ile hafızalara kazınan Zümrüt Cansel adeta yıllara meydan okuyor. Zümrüt Cansel sinemaya Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal gibi ünlü isimlerin yer aldığı Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi ile merhaba dedi. 80'li yılların gençlik filmlerinde sorunlu genç kız rolleriyle ismini duyurdu. Son hali olay olan Hababam Sınıfı'nın güzel Ayşe'sinin annesi meğer kendisinden ünlüymüş. Zümrüt Cansel'in gözü önünde öldürülen annesi herkesin tanıdığı Yeşilçam'ın vamp yıldızıymış... İşte akraba olduklarını öğrenince çok şaşıracağınız ünlüler...

Hababam Sınıfı’nın güzel Ayşe’si Zümrüt Cansel’i şimdi tanımak imkansız! Annesi gözü önünde öldürülmüştü...

Zümrüt Cansel, 80'li yılların gençlik filmlerinde sorunlu genç kız rolleriyle ismini duyurdu.

Hababam Sınıfı’nın güzel Ayşe’si Zümrüt Cansel’i şimdi tanımak imkansız! Annesi gözü önünde öldürülmüştü...

1963 yılında Londra'da dünyaya gelen Zümrüt Cansel, duru güzelliğiyle akıllarda yer edinmişti.

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Hababam Sınıfı’nın güzel Ayşe’si Zümrüt Cansel’i şimdi tanımak imkansız! Annesi gözü önünde öldürülmüştü...

Gerçek ismi İlter Özcan olan Zümrüt Cansel, sinemaya ilk olarak Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal gibi ünlü isimlerin yer aldığı Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi ile adım attı.

Hababam Sınıfı’nın güzel Ayşe’si Zümrüt Cansel’i şimdi tanımak imkansız! Annesi gözü önünde öldürülmüştü...

59 yaşında olan Zümrüt Cansel, yıllara adeta meydan okuyor.

Hababam Sınıfı’nın güzel Ayşe’si Zümrüt Cansel’i şimdi tanımak imkansız! Annesi gözü önünde öldürülmüştü...

Ünlü ismin son halini görenlerin ağzı açık kaldı.

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