Hababam Sınıfı’nın güzeli Sevda olarak tanındı! Sevda Aktolga’nın son hali şoke etti

Hababam Sınıfı Türk sineması denince hepimizin ilk aklına gelen filmlerden biri olarak biliniyor. Yeşilçam klasiği Hababam'ın kadrosunda Kemal Sunal, Şener Şen, Münir Özkul, Tarık Akan, Adile Naşit, Ayşen Gruda ve Halit Akçatepe ile daha adını saymakla bitiremeyeceğimiz birçok usta isim bulunuyor. Hababam Sınıfı Tatilde ise serinin beğenilen bir başka filmiydi. Bu filmde Sevda Aktolga Hababam'a yeni gelen güzel kız Sevda rolüyle çok sevilmişti. Hababam Sınıfı Tatilde'nin dört kız öğrencisinden biri olan Sevda Aktolga'nın yıllar içindeki değişimi ise şoke etti!