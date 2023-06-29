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Haberler Galeri Hababam Sınıfı'nın paylaşılamayan güzel Sevda'sıydı! 65 yaşındaki Sevda Aktolga'nın son hali üzdü!
Giriş Tarihi: 29.06.2023 08:28 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023 08:30

Hababam Sınıfı'nın paylaşılamayan güzel Sevda'sıydı! 65 yaşındaki Sevda Aktolga'nın son hali üzdü!

'Hababam Sınıfı Tatilde' ve 'Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'da olan kız öğrencilerden Sevda rolünü canlandıran Sevda Aktolga'yı şimdi tanımak neredeyse imkansız. Gülen Gözler, Şaban Oğlu Şaban gibi filmlerle hafızalara kazınan bir çok film ve dizide yer alan Sevda Aktolga, gençlik yıllarındaki duru güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor ve paylaşılamayan kız oluyordu. Sevda Aktolga, Hababam Sınıfında yer aldığında henüz 20'li yaşlarındaydı. Şimdilerde 65 yaşında olan Sevda Aktolga'nın son hali sosyal medyada merak konusu oldu. İşte Sevda Aktolga'nın son hali ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Hababam Sınıfı’nın paylaşılamayan güzel Sevda’sıydı! 65 yaşındaki Sevda Aktolga’nın son hali üzdü!

Hababam Sınıfı Tatilde, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Gülen Gözler, Şaban Oğlu Şaban gibi filmlerde rol alan Sevda Aktolga son hali ile gündem oldu. Son olarak bayramın birinci günü ekranlara gelen Hababam Sınıfı'nda 4 kız öğrenciden biri olan Sevda Aktolga'nın yıllar içerisindeki değişimi görenleri şaşırttı.

Hababam Sınıfı’nın paylaşılamayan güzel Sevda’sıydı! 65 yaşındaki Sevda Aktolga’nın son hali üzdü!

Sevda Aktolga, Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Şener Şen'in de kadrosunda yer aldığı Şaban Oğlu Şaban filminde de Selma rolüyle de hafızalara kazınmıştı.

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Hababam Sınıfı’nın paylaşılamayan güzel Sevda’sıydı! 65 yaşındaki Sevda Aktolga’nın son hali üzdü!

Sevda Aktolga'nın son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Hababam Sınıfı’nın paylaşılamayan güzel Sevda’sıydı! 65 yaşındaki Sevda Aktolga’nın son hali üzdü!

Kariyerine 1975 yılında yer aldığı İnsan Avcısı filmiyle başlayan Aktolga; Hababam Sınıfı Tatilde, Gülen Gözler, Mavi Mavi, Katma Değer Şaban ve Üvey Baba gibi efsane yapımlarda rol aldı.

Hababam Sınıfı’nın paylaşılamayan güzel Sevda’sıydı! 65 yaşındaki Sevda Aktolga’nın son hali üzdü!

Şimdilerde 65 yaşında olan ve yer aldığı Yeşilçam filmlerinde duru güzelliğiyle beğeni toplayan Sevda Aktolga'nın son halini görenler tanımakta zorlandı.

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