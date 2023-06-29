Hababam Sınıfı’nın paylaşılamayan güzel Sevda’sıydı! 65 yaşındaki Sevda Aktolga’nın son hali üzdü!

Giriş Tarihi: 29.06.2023 08:28 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023 08:30

'Hababam Sınıfı Tatilde' ve 'Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'da olan kız öğrencilerden Sevda rolünü canlandıran Sevda Aktolga'yı şimdi tanımak neredeyse imkansız. Gülen Gözler, Şaban Oğlu Şaban gibi filmlerle hafızalara kazınan bir çok film ve dizide yer alan Sevda Aktolga, gençlik yıllarındaki duru güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor ve paylaşılamayan kız oluyordu. Sevda Aktolga, Hababam Sınıfında yer aldığında henüz 20'li yaşlarındaydı. Şimdilerde 65 yaşında olan Sevda Aktolga'nın son hali sosyal medyada merak konusu oldu. İşte Sevda Aktolga'nın son hali ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...