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Hababam'ın güzel kızı Sevda'ydı! Yıllar sonraki hali şoke etti

'yı görenler gözlerine inanamıyor! Hababam Sınıfı Tatilde'nin güzel kız öğrencisiydi. Türk sinema tarihine damga vuran Hababam Sınıfı serisi hala hafızalardaki yerini koruyor. , Tarık Akan, , gibi usta isimlerin rol aldığı seri gerek oyunculuklar gerek ise senaryosuyla bir fenomen olmayı başardı. Hababam Sınıfı Tatilde filminde sınıfın dört kız öğrencisinden biri olan Sevda Aktolga'nın yıllar sonraki hali ise görenleri şaşırtı. İşte Hababam'ın güzel kızı Sevda rolüyle tanıdığımız Sevda Aktolga'nın son hali.

Giriş Tarihi: 11.11.2019 07:53 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 08:13
Hababam'ın güzel kızı Sevda'ydı! Yıllar sonraki hali şoke etti

Peki Sevda Aktolganın son hali nasıl mı? İşte ve bazı ünlü isimlerin şaşkına çeviren değişimleri!

Hababam'ın güzel kızı Sevda'ydı! Yıllar sonraki hali şoke etti

Tamer Karadağlı ve İpek Çeken, altı yıl boyunca 'Ferhunde Hanımlar' adlı dizide birlikte rol almıştı.

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Hababam'ın güzel kızı Sevda'ydı! Yıllar sonraki hali şoke etti

İki yıldız yıllar sonra tekrar bir araya geldi.

Hababam'ın güzel kızı Sevda'ydı! Yıllar sonraki hali şoke etti

Yeni imajı yüzünden gelen eleştirilerden çok sıkılan Adanalı dizisiyle ünlenen Tuğçe Özbudak,

Hababam'ın güzel kızı Sevda'ydı! Yıllar sonraki hali şoke etti

bir açıklamasında estetikten önceki haline değinerek "O zamanlar daha güzeldin, keşke doğal kalsaydın' yazmayın lütfen, yıllardır en çok duyduğum ve de doyduğum laf çünkü" şeklinde konuşmuştu.

Hababam'ın güzel kızı Sevda'ydı! Yıllar sonraki hali şoke etti
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Hababam'ın güzel kızı Sevda'ydı! Yıllar sonraki hali şoke etti
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