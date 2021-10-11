Hadise annesi ile düşman çatlattı! Hadise’nin ‘Kraliçe’ paylaşımına rekor beğeni

Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra gönlünü Mehmet Dinçerler'e kaptıran Hadise, aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Yaklaşık üç aydır iş insanı Mehmet Dinçerler'le birlikte olan Hadise son olarak annesi Gülnihal Açıkgöz ile bir paylaşım yaptı. Hadise paylaşımına 'Kraliçe' notunu da düşmeyi ihmal etmedi. Hadise ve annesine "düşman çatlattılar" yorumları yapıldı. Hadise ve annesinin hayli mutlu olduğu gözlenen fotoğraflarına rekor beğeni oldu.