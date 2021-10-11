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Haberler Galeri Hadise annesi ile düşman çatlattı! Hadise’nin ‘Kraliçe’ paylaşımına rekor beğeni
Giriş Tarihi: 11.10.2021 16:10 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 16:17

Hadise annesi ile düşman çatlattı! Hadise’nin ‘Kraliçe’ paylaşımına rekor beğeni

Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra gönlünü Mehmet Dinçerler'e kaptıran Hadise, aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Yaklaşık üç aydır iş insanı Mehmet Dinçerler'le birlikte olan Hadise son olarak annesi Gülnihal Açıkgöz ile bir paylaşım yaptı. Hadise paylaşımına 'Kraliçe' notunu da düşmeyi ihmal etmedi. Hadise ve annesine "düşman çatlattılar" yorumları yapıldı. Hadise ve annesinin hayli mutlu olduğu gözlenen fotoğraflarına rekor beğeni oldu.

Hadise annesi ile düşman çatlattı! Hadise’nin ‘Kraliçe’ paylaşımına rekor beğeni

Ünlü şarkıcı Hadise gündemden hiç düşmüyor. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Hadise sık sık hayranlarına paylaşımlarda bulunuyor.

Hadise annesi ile düşman çatlattı! Hadise’nin ‘Kraliçe’ paylaşımına rekor beğeni

Hadise'nin Instagram paylaşımlarına beğeni yağıyor. Bunlardan biri de son olarak yaptığı annesi ile olan paylaşımı.

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Hadise annesi ile düşman çatlattı! Hadise’nin ‘Kraliçe’ paylaşımına rekor beğeni

Hadise ve annesinin hayli mutlu olduğu gözlenen fotoğraflarına rekor beğeni oldu. Hadise ve annesine " düşman çatlattılar" yorumları yapıldı.

Hadise annesi ile düşman çatlattı! Hadise’nin ‘Kraliçe’ paylaşımına rekor beğeni

İşte ünlü şarkıcı Hadise'nin annesi ile olan paylaşımı ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin anneleri...

Hadise annesi ile düşman çatlattı! Hadise’nin ‘Kraliçe’ paylaşımına rekor beğeni
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