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Haberler Galeri Son dakika: Hadise aşk haberlerini kulaklarını tıkadı! Siyah mini elbisesi dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı
Giriş Tarihi: 11.07.2021 22:07 Güncelleme Tarihi: 11.07.2021 22:23

Son dakika: Hadise aşk haberlerini kulaklarını tıkadı! Siyah mini elbisesi dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı

Son Dakika Magazin Haberleri: Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel hakkında çıkan aşk dedikodularının ardından bir sürpriz haber de ünlü şarkıcı Hadise'den gelmişti. Ünlü şarkıcı Hadise'nin, iş insanı Mehmet Dinçerler ile Bodrum Yalıkavak'ta bir mekanda samimi bir şekilde eğlendiği görüntüler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Aşk iddialarına kulak tıkayan ünlü şarkıcı, siyah mini elbisesi ile dans ettiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. 'Hay hay' şarkısının 15 milyon dinlenmesini kutlayan Hadise o anları "Hay hay 5 Milyon! O zaman dans." notuyla paylaştı.

Hadise aşk iddialarına kulaklarını tıkadı! Siyah mini elbisesi dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı

Son Dakika Magazin Haberi: Bir süre önce ünlü oyuncu Kaan Yıldırım ile ilişkisini noktalayan Hadise'nin, Gloria Jeans'in sahibi Mehmet Dinçerler ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Hadise aşk iddialarına kulaklarını tıkadı! Siyah mini elbisesi dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı

Mehmet Dinçerler ile Bodrum Yalıkavak'ta bir mekanda samimi bir şekilde eğlendiği görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

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Hadise aşk iddialarına kulaklarını tıkadı! Siyah mini elbisesi dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı

Söz konusu görüntüler, ikili arasındaki aşk iddialarını da güçlendirdi.

Hadise aşk iddialarına kulaklarını tıkadı! Siyah mini elbisesi dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı

Tüm bu görüntülerin ardından herkesin merak ettiği soru "Mehmet Dinçerler ile Hadise aşk mı yaşıyor?" oldu.

Hadise aşk iddialarına kulaklarını tıkadı! Siyah mini elbisesi dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı

Ancak ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda aşk iddialarına kulak tıkadığını bir kez daha gösterdi.

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