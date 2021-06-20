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Haberler Galeri Hadise biten ilişkisinin ardından evinde “temizlik” yaptı! Kaan Yıldırım’a dair ne varsa hepsini hayatından çıkardı...
Giriş Tarihi: 20.06.2021 09:33 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 09:39

biten ilişkisinin ardından evinde “temizlik” yaptı! ’a dair ne varsa hepsini hayatından çıkardı...

Bir ayrıldılar bir barışıktılar derken ilişkileri arapsaçına dönen ve , sonunda son sözü söyledi. Geçtiğimiz günlerde Kaan Yıldırım'ı takipten çıkararak ayrılık sinyallerini veren şarkıcı, yeni bir hamlede bulundu. Yıldırım'ın "Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık" açıklamasının ardından Hadise, evinde kalan eşyalarını oyuncuya şoförüyle gönderdi. Popçunun bu hamlesi, "Sevgilisinin tüm izlerini evinden sildi" olarak yorumlandı...

Hadise biten ilişkisinin ardından evinde “temizlik” yaptı! Kaan Yıldırım’a dair ne varsa hepsini hayatından çıkardı...

Ayrıldılar, barıştılar derken, ve arapsaçına dönen ilişkilerine son noktayı koydu.

Hadise biten ilişkisinin ardından evinde “temizlik” yaptı! Kaan Yıldırım’a dair ne varsa hepsini hayatından çıkardı...

Hürriyet'in haberine göre , Yıldırım'ın tüm eşyalarını topladı, şoförüne verip oyuncuya yolladı.

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Hadise biten ilişkisinin ardından evinde “temizlik” yaptı! Kaan Yıldırım’a dair ne varsa hepsini hayatından çıkardı...

Şarkıcı, ayrıldığı sevgilisinin tüm izlerini evinden sildi.

Hadise biten ilişkisinin ardından evinde “temizlik” yaptı! Kaan Yıldırım’a dair ne varsa hepsini hayatından çıkardı...

biten ilişkisinden sonra evinde "temizlik" yaptı, 'a dair ne varsa hepsini hayatından çıkardı.

Hadise biten ilişkisinin ardından evinde “temizlik” yaptı! Kaan Yıldırım’a dair ne varsa hepsini hayatından çıkardı...

EVİNDEN TAŞINACAK

ayrıca taşınma kararı aldı. Şarkıcı, ev adresi deşifre olunca yüksek güvenlikli siteleri araştırmaya başladı.

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