Giriş Tarihi: 20.06.2021 09:33Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 09:39
Hadise biten ilişkisinin ardından evinde “temizlik” yaptı! Kaan Yıldırım’a dair ne varsa hepsini hayatından çıkardı...
Bir ayrıldılar bir barışıktılar derken ilişkileri arapsaçına dönen Hadise ve Kaan Yıldırım, sonunda son sözü söyledi. Geçtiğimiz günlerde Kaan Yıldırım'ı takipten çıkararak ayrılık sinyallerini veren şarkıcı, yeni bir hamlede bulundu. Yıldırım'ın "Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık" açıklamasının ardından Hadise, evinde kalan eşyalarını oyuncuya şoförüyle gönderdi. Popçunun bu hamlesi, "Sevgilisinin tüm izlerini evinden sildi" olarak yorumlandı...