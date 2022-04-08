Hadise düğününde de farkını konuşturacak! Hadise ile nişanlısı Mehmet Dinçerler Maldivler’den Avrupa’ya düğün yeri arıyor!

Şarkıcı Hadise yine farkını konuşturacak! Hadise ile Mehmet Dinçerler, 15 Mart'ta aile arasında gizli bir törenle nişanlanmıştı. Evlenmek için çok beklemek istemeyen aşıklar, harekete geçti. Hadise ve nişanlısı Mehmet Dinçerler düğün mekanı arayışına başladı. Ünlü çiftin, geçtiğimiz haftalarda yaptıkları Maldivler seyahatinin sebebinin de bu olduğu öğrenildi. Oteli yerinde görüp deneyimleyen Hadise ve Mehmet Dinçerler, önümüzdeki günlerde Seyşeller'e gidecek. Daha sonra da Avrupa'da üç şehirde mekan bakacaklar. Ünlü çift ardından da kararlarını verecekler. Hadise ve Mehmet Dinçerler'in düğününe sponsor olmak Türkiye'de birçok ünlü otel adeta birbiriyle yarışıyor.