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Haberler Galeri Hadise düğününde de farkını konuşturacak! Hadise ile nişanlısı Mehmet Dinçerler Maldivler'den Avrupa'ya düğün yeri arıyor!
Giriş Tarihi: 08.04.2022 08:27 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 08:36

Hadise düğününde de farkını konuşturacak! Hadise ile nişanlısı Mehmet Dinçerler Maldivler'den Avrupa'ya düğün yeri arıyor!

Şarkıcı Hadise yine farkını konuşturacak! Hadise ile Mehmet Dinçerler, 15 Mart'ta aile arasında gizli bir törenle nişanlanmıştı. Evlenmek için çok beklemek istemeyen aşıklar, harekete geçti. Hadise ve nişanlısı Mehmet Dinçerler düğün mekanı arayışına başladı. Ünlü çiftin, geçtiğimiz haftalarda yaptıkları Maldivler seyahatinin sebebinin de bu olduğu öğrenildi. Oteli yerinde görüp deneyimleyen Hadise ve Mehmet Dinçerler, önümüzdeki günlerde Seyşeller'e gidecek. Daha sonra da Avrupa'da üç şehirde mekan bakacaklar. Ünlü çift ardından da kararlarını verecekler. Hadise ve Mehmet Dinçerler'in düğününe sponsor olmak Türkiye'de birçok ünlü otel adeta birbiriyle yarışıyor.

BÜLENT CANKURT
Hadise düğününde de farkını konuşturacak! Hadise ile nişanlısı Mehmet Dinçerler Maldivler’den Avrupa’ya düğün yeri arıyor!

Bir yıldır aşk yaşayan Hadise ile Mehmet Dinçerler, 15 Mart'ta aile arasında 'çok gizli' bir törenle nişanlanmıştı.

Hadise düğününde de farkını konuşturacak! Hadise ile nişanlısı Mehmet Dinçerler Maldivler’den Avrupa’ya düğün yeri arıyor!

Vuslata ermek için arayı açmak istemeyen aşıkların, düğün mekanı bakmaya başladıklarını öğrendim.

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Hadise düğününde de farkını konuşturacak! Hadise ile nişanlısı Mehmet Dinçerler Maldivler’den Avrupa’ya düğün yeri arıyor!

Ancak çiftler, genelde tanıtım filmleri veya internet siteleri üzerinden yer bakarken Hadise ile nişanlısı, düğün mekanlarını yerinde inceliyormuş.

Hadise düğününde de farkını konuşturacak! Hadise ile nişanlısı Mehmet Dinçerler Maldivler’den Avrupa’ya düğün yeri arıyor!

Şarkıcı Hadise yine farkını konuşturacak! Hadise ile Mehmet Dinçerler, 15 Mart'ta aile arasında gizli bir törenle nişanlanmıştı. Evlenmek için çok beklemek istemeyen aşıklar, harekete geçti. Hadise ve nişanlısı Mehmet Dinçerler düğün mekanı arayışına başladı. Ünlü çiftin, geçtiğimiz haftalarda yaptıkları Maldivler seyahatinin sebebinin de bu olduğu öğrenildi. Oteli yerinde görüp deneyimleyen Hadise ve Mehmet Dinçerler, önümüzdeki günlerde Seyşeller'e gidecek. Daha sonra da Avrupa'da üç şehirde mekan bakacaklar. Ünlü çift ardından da kararlarını verecekler. Hadise ve Mehmet Dinçerler'in düğününe sponsor olmak Türkiye'de birçok ünlü otel adeta birbiriyle yarışıyor.

Hadise düğününde de farkını konuşturacak! Hadise ile nişanlısı Mehmet Dinçerler Maldivler’den Avrupa’ya düğün yeri arıyor!

Üstelik baktıkları yerler, İstanbul'da veya Bodrum'da bir otel falan değil.

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