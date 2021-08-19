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Haberler Galeri Hadise güzel haberi böyle duyurdu! Ünlü şarkıcı yeni imajıyla herkesi şoke etti! "Hadise nerede?"
Giriş Tarihi: 19.08.2021 06:50 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 06:54

Hadise güzel haberi böyle duyurdu! Ünlü şarkıcı yeni imajıyla herkesi şoke etti! "Hadise nerede?"

Ünlü şarkıcı Hadise geçtiğimiz ay çıkardığı Hay Hay şarkısıyla çok konuşulmuştu. Oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra Mehmet Dinçerler dolu dizgin aşk yaşamaya başlayan Hadise, birlikte gittikleri Meksika tatilinden fotoğrafları da Instagram hesabından paylaşmıştı. Ünlü şarkıcı Hadise, Instagram hesabındaki takipçi sayısının 13 milyona ulaştığını duyurduğu paylaşımları sosyal medyada olay oldu. Hadise paylaştığı fotoğrafla yaşadığı mutluluğu gösterdi. Ancak hayranları, imaj değiştiren Hadise'yi tanımakta zorlandı. Hadise çekilen bir fotoğrafını "13 milyon takipçiye ulaştığımı duyduğum an" notuyla paylaştı. Ünlü şarkıcının paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni geldi. Yeni imajıyla poz veren Hadise'nin fotoğrafına "Bu kim", "Hadise nerede?", "Hadise'ye benzetemedim ama" şeklinde çok sayıda yorum geldi.

Hadise güzel haberi böyle duyurdu! Ünlü şarkıcı yeni imajıyla herkesi şoke etti! Hadise nerede

Ünlü şarkıcı Hadise Açıkgöz, Instagram hesabında 13 milyon takipçiye ulaşmasını sevincinin yer aldığı fotoğraf kareleriyle kutladı.

Hadise güzel haberi böyle duyurdu! Ünlü şarkıcı yeni imajıyla herkesi şoke etti! Hadise nerede

Ancak hayranları, Hadise'yi tanımakta zorlandı. Ünlü şarkıcının fotoğrafına "Bu kim", "Hadise nerede" gibi yorumlar geldi.

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Hadise güzel haberi böyle duyurdu! Ünlü şarkıcı yeni imajıyla herkesi şoke etti! Hadise nerede

Oyuncu Kaan Yıldırım'la çalkantılı aşkını noktaladıktan sonra İş insanı Mehmet Dinçer'le aşk yaşamaya başlayan ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam ediyor.

Hadise güzel haberi böyle duyurdu! Ünlü şarkıcı yeni imajıyla herkesi şoke etti! Hadise nerede

Şarkıcı, bu sefer Instagram'da 13 milyon takipçiye ulaşmasını kutladı.

Hadise güzel haberi böyle duyurdu! Ünlü şarkıcı yeni imajıyla herkesi şoke etti! Hadise nerede

HADİSE'Yİ TANIMAKTA ZORLANDILAR

Ancak Hadise'nin "13 Milyon takipçiye ulaştığımı duyduğum an" notunu düştüğü paylaşımdaki fotoğraf, tartışmalara yol açtı.

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