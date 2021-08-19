Hadise güzel haberi böyle duyurdu! Ünlü şarkıcı yeni imajıyla herkesi şoke etti! "Hadise nerede?"

Ünlü şarkıcı Hadise geçtiğimiz ay çıkardığı Hay Hay şarkısıyla çok konuşulmuştu. Oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra Mehmet Dinçerler dolu dizgin aşk yaşamaya başlayan Hadise, birlikte gittikleri Meksika tatilinden fotoğrafları da Instagram hesabından paylaşmıştı. Ünlü şarkıcı Hadise, Instagram hesabındaki takipçi sayısının 13 milyona ulaştığını duyurduğu paylaşımları sosyal medyada olay oldu. Hadise paylaştığı fotoğrafla yaşadığı mutluluğu gösterdi. Ancak hayranları, imaj değiştiren Hadise'yi tanımakta zorlandı. Hadise çekilen bir fotoğrafını "13 milyon takipçiye ulaştığımı duyduğum an" notuyla paylaştı. Ünlü şarkıcının paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni geldi. Yeni imajıyla poz veren Hadise'nin fotoğrafına "Bu kim", "Hadise nerede?", "Hadise'ye benzetemedim ama" şeklinde çok sayıda yorum geldi.