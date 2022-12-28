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Haberler Galeri Yılın son bombasını patlattı! Hadise ünlü komedyenle aşk yaşıyor!
Giriş Tarihi: 28.12.2022 08:59 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 09:52

Yılın son bombasını patlattı! Hadise ünlü komedyenle aşk yaşıyor!

İş insanı Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini bitiren Hadise, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk yaşadığı haberlerleriyle yeniden gündem olmuştu. 37 yaşındaki popçunun, sosyal medya hesabından peş peşe paylaştığı fotoğraflarda, Mehmet Dinçerler'in evlenme teklifinde taktığı yüzük dikkat çekti. Hadise'nin bu paylaşımı akıllara, "Mehmet Dinçerler ile barıştı mı?" sorusunu getirirken ortaya bomba bir iddia atıldı. Hadise'nin ünlü komedyenle aşk yaşadığı konuşuluyor.

Yılın son bombasını patlattı! Hadise ünlü komedyenle aşk yaşıyor!

Şarkıcı Hadise Açıkgöz ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen törenle dünyaevine girmişti. Ardından ünlü çiftin 5 aylık evliliği olaylı şekilde bitmişti.

Yılın son bombasını patlattı! Hadise ünlü komedyenle aşk yaşıyor!

Dinçerler'in şarkıcıya evlilik teklif ederken verdiği, değerinin 3 milyon TL olduğu konuşulan yüzüğü boşanma aşamasında geri istemesi iddiası magazin gündeminde çok konuşulmuştu.

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Yılın son bombasını patlattı! Hadise ünlü komedyenle aşk yaşıyor!

İkilinin boşanmalarının yankıları sürerken Hadise'den yeni bir hamle geldi.

Yılın son bombasını patlattı! Hadise ünlü komedyenle aşk yaşıyor!

Sosyal medya hesabını paylaşım yağmuruna tutan şarkıcının, birçok fotoğrafındaki ayrıntı dikkat çekti. Evlilik yüzüğünü her karede gösteren Hadise, "Eski eşi Mehmet Dinçerler ile barıştı mı?" sorularını gündeme getirdi.

Yılın son bombasını patlattı! Hadise ünlü komedyenle aşk yaşıyor!

İş insanı Mehmet Dinçerler'le beş ay evli kaldıktan sonra geçtiğimiz eylül ayında boşanan Hadise'nin, yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

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