Giriş Tarihi: 28.12.2022 08:59
Güncelleme Tarihi: 28.12.2022
10:09
Hadise yılın son bombasını patlattı! Ünlü komedyenle aşk yaşıyor!
İş insanı Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini bitiren Hadise, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk yaşadığı haberlerleriyle yeniden gündem olmuştu. 37 yaşındaki popçunun, sosyal medya hesabından peş peşe paylaştığı fotoğraflarda, Mehmet Dinçerler'in evlenme teklifinde taktığı yüzük dikkat çekti. Hadise'nin bu paylaşımı akıllara, "Mehmet Dinçerler ile barıştı mı?" sorusunu getirirken ortaya bomba bir iddia atıldı. Hadise'nin ünlü komedyenle aşk yaşadığı konuşuluyor.