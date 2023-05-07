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Haberler Galeri Hadise ile Murda aşk mı yaşıyor? Bombaları ardı ardına patlattı! Hadise'den dikkat çeken Ebru Gündeş çıkışı!
Giriş Tarihi: 07.05.2023 09:37 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 09:48

Hadise ile Murda aşk mı yaşıyor? Bombaları ardı ardına patlattı! Hadise'den dikkat çeken Ebru Gündeş çıkışı!

Ebru Gündeş ile evliliği olaylı bir şekilde sona eren Reza Zarrab'ın, evliyken Hadise ile yasak aşk yaşadığı iddiaları geçtiğimiz yıl magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Reza Zarrab'ın Gündeş'le evliyken Hadise'yle birlikte olduğu, ikilinin Amerika'da tatil yaptıkları iddia edilmiş öyle mesajları ifşa olmuştu. Bir dönem yakın dostu olan Ebru Gündeş hakkında Hadise ilk kez konuştu. Mehmet Dinçerler ile evliliği kısa sürede biten Hadise'nin adı son zamanlarda rapçi Murda ile anılıyordu. Hadise'den Murda ile aşk iddialarına da yanıt geldi. İşte magazin kulislerinin konuştuğu, sosyal medyanın yorum yağmuruna tuttuğu Hadise'nin dikkat çeken Ebru Gündeş açıklaması ve 'Hadise ile Murda aşk mı yaşıyor?' sorusunun ilk ağızdan yanıtı...

Hadise ile Murda aşk mı yaşıyor? Bombaları ardı ardına patlattı! Hadise’den dikkat çeken Ebru Gündeş çıkışı!

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Hadise ile Murda aşk mı yaşıyor? Bombaları ardı ardına patlattı! Hadise’den dikkat çeken Ebru Gündeş çıkışı!

Depremzede çocuklar için anlamlı bir konsere imza atan Hadise, sahne performansı ve şıklığıyla tam not aldı.

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Hadise ile Murda aşk mı yaşıyor? Bombaları ardı ardına patlattı! Hadise’den dikkat çeken Ebru Gündeş çıkışı!

Ünlüler dünyasının en çok konuşulan isimreinden olan Hadise Açıkgöz, 5 Mayıs Cuma akşamı depremzede çocuklar için konser verdi.

GALATASARAYLI YILDIZLARDAN DESTEK

Hadise'nin yakın arkadaşı olan oyuncu Seda Bakan, konseri yeğenleriyle takip etti. Galatasaray forması giyen Dries Mertens ve Juan Mata ise eşleriyle geldi.

Hadise ile Murda aşk mı yaşıyor? Bombaları ardı ardına patlattı! Hadise’den dikkat çeken Ebru Gündeş çıkışı!

Konser çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan popçu, "Çok güzel bir geceydi. Depremzede çocuklarımız için bir araya geldik. Bu gecenin bütün geliri onlara gitti. Çok anlamlı, muhteşem bir gece oldu. Çok güzel geçti. Seyirci harikaydı. Bundan sonra da hepimiz çocuklarımız için elimizden geldiğince yardım edeceğiz" dedi.

Hadise ile Murda aşk mı yaşıyor? Bombaları ardı ardına patlattı! Hadise’den dikkat çeken Ebru Gündeş çıkışı!

"BOMBA GİBİ YENİ BİR ŞARKI GELİYOR"

Rapçi Murda ile yeni bir klip çekeceğini duyuran Hadise, "Üç gündür Rotherdam'daydım. Bomba gibi yeni bir şarkı geliyor. Onun dışında çekimler ve konserler var. Her şey güzel yani" açıklamasını yaptı.

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