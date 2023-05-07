Giriş Tarihi: 07.05.2023 09:37 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 09:48

Hadise ile Murda aşk mı yaşıyor? Bombaları ardı ardına patlattı! Hadise'den dikkat çeken Ebru Gündeş çıkışı!

Ebru Gündeş ile evliliği olaylı bir şekilde sona eren Reza Zarrab'ın, evliyken Hadise ile yasak aşk yaşadığı iddiaları geçtiğimiz yıl magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Reza Zarrab'ın Gündeş'le evliyken Hadise'yle birlikte olduğu, ikilinin Amerika'da tatil yaptıkları iddia edilmiş öyle mesajları ifşa olmuştu. Bir dönem yakın dostu olan Ebru Gündeş hakkında Hadise ilk kez konuştu. Mehmet Dinçerler ile evliliği kısa sürede biten Hadise'nin adı son zamanlarda rapçi Murda ile anılıyordu. Hadise'den Murda ile aşk iddialarına da yanıt geldi. İşte magazin kulislerinin konuştuğu, sosyal medyanın yorum yağmuruna tuttuğu Hadise'nin dikkat çeken Ebru Gündeş açıklaması ve 'Hadise ile Murda aşk mı yaşıyor?' sorusunun ilk ağızdan yanıtı...