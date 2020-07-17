Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım ile tatile çıktı! Hadise'den aşk dolu paylaşımlar ardı ardına geldi...

sevgilisi ile tatile çıktı! Hadise'den aşk dolu paylaşımlar ardı ardına geldi...

oyuncu sevgilisi ile rotasını Maldivler'den Ege'ye çevirdi. Şarkıcı Hadise salgın nedeniyle sevgilisi Kaan Yıldırım'la kış aylarında yaptığı Maldivler tatili planlarını değiştirmek zorunda kaldı. Ege turuna karar veren Hadise ve Kaan Yıldırım tekne kiraladı. Hadise ve Kaan Yıldırım yanlarına kardeşlerini de alarak, mavi tura çıktı. Sevgilisi Kaan Yıldırım ile tatilde olan Hadise sosyal medyadan aşkını haykırmayı da ihmal etmedi. İşte Kaan Yıldırım'a övgüler yağdırdığı ...

Giriş Tarihi: 17.07.2020 13:24 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 13:36
Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım ile tatile çıktı! Hadise'den aşk dolu paylaşımlar ardı ardına geldi...

oyuncu sevgilisi ile rotasını Maldivler'den Ege'ye çevirdi. Şarkıcı Hadise salgın nedeniyle sevgilisi Kaan Yıldırım'la kış aylarında yaptığı Maldivler tatili planlarını değiştirmek zorunda kaldı.

Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım ile tatile çıktı! Hadise'den aşk dolu paylaşımlar ardı ardına geldi...

İkilinin, salgının dünya genelinde artış göstermesiyle, uçak biletini ve otel rezervasyonunu bir gün kala sonlandırdığı öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım ile tatile çıktı! Hadise'den aşk dolu paylaşımlar ardı ardına geldi...

Ege turuna karar veren ve tekne kiraladı.

Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım ile tatile çıktı! Hadise'den aşk dolu paylaşımlar ardı ardına geldi...

ve yanlarına kardeşlerini de alarak, mavi tura çıktı.

Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım ile tatile çıktı! Hadise'den aşk dolu paylaşımlar ardı ardına geldi...

Sevgilisi ile tatilde olan sosyal medyadan aşkını haykırmayı da ihmal etmedi. İşte Kaan Yıldırım'a övgüler yağdırdığı ...

Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım ile tatile çıktı! Hadise'den aşk dolu paylaşımlar ardı ardına geldi...

Instagram story'sinden paylaştığı bu fotoğrafa "love is all we need" "Tek ihtiyacımız aşk" notunu düştü...

Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım ile tatile çıktı! Hadise'den aşk dolu paylaşımlar ardı ardına geldi...

Sonrasından tarafından çekildiği düşünülen bu fotoğrafını ise "And he is a beautiful man" "O güzel bir adam", "but he is also a beautiful friend" "Aynı zamanda güzel bir arkadaş" sözleriyle paylaşı...

SON DAKİKA