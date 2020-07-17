HaberlerGaleriHadise sevgilisi Kaan Yıldırım ile tatile çıktı! Hadise'den aşk dolu paylaşımlar ardı ardına geldi...
Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım ile tatile çıktı! Hadise'den aşk dolu paylaşımlar ardı ardına geldi...
Hadise oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile tatil rotasını Maldivler'den Ege'ye çevirdi. Şarkıcı Hadise salgın nedeniyle sevgilisi Kaan Yıldırım'la kış aylarında yaptığı Maldivler tatili planlarını değiştirmek zorunda kaldı. Ege turuna karar veren Hadise ve Kaan Yıldırım tekne kiraladı. Hadise ve Kaan Yıldırım yanlarına kardeşlerini de alarak, mavi tura çıktı. Sevgilisi Kaan Yıldırım ile tatilde olan Hadise sosyal medyadan aşkını haykırmayı da ihmal etmedi. İşte Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım'a övgüler yağdırdığı aşk dolu paylaşımları...
Giriş Tarihi: 17.07.2020
13:24
Güncelleme Tarihi: 17.07.2020
13:36
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