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Haberler Galeri Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik hazırlığında! Nikah tarihi belli olan Hadise ve Kaan Yıldırım'ın yeni aşk yuvası da ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 02.04.2021 09:36 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 09:41

ve hazırlığında! tarihi belli olan Hadise ve Kaan Yıldırım'ın yeni aşk yuvası da ortaya çıktı!

'ın köpeği Benek'in sayesinde aşkları ortaya çıkan ve Kaan Yıldırım, ilişkileriyle magazin gündemine damga vurmaya devam ediyor. Bir dargın bir barşık sürdüren Hadise ve Kaan Yıldırım'ın, şimdilerde hazırlığında olduğu konuşuluyor. Önümüzdeki yaz masasına oturacakları iddia edilen gözde çiftten somut bir adım daha geldi. Sosyal medya paylaşımlarıyla göz dolduran ikilinin, evlendikten sonra yaşayacakları ev de ortaya çıktı. Kaan Yıldırım'ın annesi 'ın da konuyla ilgili devreye girdiği öne sürüldü. İşte Hadise ile Kaan Yıldırım'ın birlikte yaşayacakları yeni aşk yuvası...

Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik hazırlığında! Nikah tarihi belli olan Hadise ve Kaan Yıldırım'ın yeni aşk yuvası da ortaya çıktı!

'ın köpeği Benek'in sayesinde aşkları ortaya çıkan ve Kaan Yıldırım, ilişkileriyle magazin gündemine damga vurmaya devam ediyor.

Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik hazırlığında! Nikah tarihi belli olan Hadise ve Kaan Yıldırım'ın yeni aşk yuvası da ortaya çıktı!

Bir dargın bir barşık sürdüren ve 'ın, şimdilerde hazırlığında olduğu konuşuluyor.

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Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik hazırlığında! Nikah tarihi belli olan Hadise ve Kaan Yıldırım'ın yeni aşk yuvası da ortaya çıktı!

Aynı eve taşınma hazırlıklarına başlayan ve , somut bir adım daha attı!

Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik hazırlığında! Nikah tarihi belli olan Hadise ve Kaan Yıldırım'ın yeni aşk yuvası da ortaya çıktı!

Yakışıklı oyuncunun annesi , 'a ait olan Beykoz Konakları'ndaki evin kiracısını arayarak kontratı yenilemeyeceklerini söyledi, "Oğlum evleniyor, eve o taşınacak" dedi.

Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik hazırlığında! Nikah tarihi belli olan Hadise ve Kaan Yıldırım'ın yeni aşk yuvası da ortaya çıktı!

Hürriyet'in haberine göre çift, yakında evlenecek ve sonra 'a ait Beykoz Konakları'ndaki evde oturacakmış.

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