Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik hazırlığında! Nikah tarihi belli olan Hadise ve Kaan Yıldırım'ın yeni aşk yuvası da ortaya çıktı!

Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek'in sayesinde aşkları ortaya çıkan Hadise ve Kaan Yıldırım, ilişkileriyle magazin gündemine damga vurmaya devam ediyor. Bir dargın bir barşık sürdüren Hadise ve Kaan Yıldırım'ın, şimdilerde evlilik hazırlığında olduğu konuşuluyor. Önümüzdeki yaz nikah masasına oturacakları iddia edilen gözde çiftten somut bir adım daha geldi. Sosyal medya paylaşımlarıyla göz dolduran ikilinin, evlendikten sonra yaşayacakları ev de ortaya çıktı. Kaan Yıldırım'ın annesi Seyhan Yıldırım'ın da konuyla ilgili devreye girdiği öne sürüldü. İşte Hadise ile Kaan Yıldırım'ın birlikte yaşayacakları yeni aşk yuvası...