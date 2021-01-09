Hadise yeni şarkısı ile kendinden geçerken herkes doğal halini konuştu! Şarkıcı Hadise'nin makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü!

Geçtiğimiz yıla oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla damga vuran Hadise yılın son günleri ayrılıkla sarsılmıştı. Yılın aşkı olarak görülen ve evliliğe doğru hızla ilerleyen Hadise ile Kaan Yıldırım'ın birlikteliğinin sürpriz bir şekilde sonlanması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şu sıralar aşk hayatında olumsuzluklar yaşanan Hadise'nin iş hayatında ise yeni gelişmeler yaşanıyor. Hadise son olarak sosyal medya hesabından Ersay Üner'den aldığı yeni şarkıyı dinlerken paylaşımda bulundu. Hayli keyifli görünen Hadise'nin makyajsız hali ise sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İşte şarkıcı Hadise'nin sıfır makyaj hali...