Giriş Tarihi: 02.10.2022 12:33
Güncelleme Tarihi: 02.10.2022
12:50
Hadise'den boşanma sonrası ilk konser! "Siz olmasanız ben burada olamam"
Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in evliliği, Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde görülen dava ile resmen sona erdi. Geçen nisan ayında nikah masasına oturan Hadise ile Mehmet Dinçerler, 5 aylık evliliklerinin ardından tek celsede boşandı. Biten evliliğin ardından Hadise ilk konserini verdi. Hayranlarına "Siz olmasanız ben burada olamam" diyen Hadise, sahne şovuyla da sosyal medyayı salladı. Güzel şarkıcıya hayranları, "Kraliçe geri döndü", "Baskıdan kurtuldun" yorumları geldi.