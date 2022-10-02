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Haberler Galeri Hadise'den boşanma sonrası ilk konser! "Siz olmasanız ben burada olamam"
Giriş Tarihi: 02.10.2022 12:33 Güncelleme Tarihi: 02.10.2022 12:50

Hadise'den boşanma sonrası ilk konser! "Siz olmasanız ben burada olamam"

Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in evliliği, Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde görülen dava ile resmen sona erdi. Geçen nisan ayında nikah masasına oturan Hadise ile Mehmet Dinçerler, 5 aylık evliliklerinin ardından tek celsede boşandı. Biten evliliğin ardından Hadise ilk konserini verdi. Hayranlarına "Siz olmasanız ben burada olamam" diyen Hadise, sahne şovuyla da sosyal medyayı salladı. Güzel şarkıcıya hayranları, "Kraliçe geri döndü", "Baskıdan kurtuldun" yorumları geldi.

Hadise’den boşanma sonrası ilk konser! Siz olmasanız ben burada olamam

Geçen yıl temmuz ayında aşk yaşadıkları ortaya çıkan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, birlikteliklerini gizli yaşamayı tercih etmişti. Kısa sürede nikah masasına oturmaya karar veren çift, geçen nisan ayında da dünyaevine girmişti.

Hadise’den boşanma sonrası ilk konser! Siz olmasanız ben burada olamam

Hadise, geçen yılın başlarında parmağındaki yüzüğü gösteren bir video ile Dinçerler'le nikah masasına oturmaya hazırlandıklarını duyurmuştu. Ünlü isim, yayınladığı videoya, "Bizim bölümümüz başlasın!" notunu düşmüştü.

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Hadise’den boşanma sonrası ilk konser! Siz olmasanız ben burada olamam

15 Mart tarihinde aile arasında yapılan bir törenle nişanlanan ünlü çift, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Nişan töreninden görüntü sızmaması için çalışanlara gizlilik sözleşmesi imzalatmıştı.

Hadise’den boşanma sonrası ilk konser! Siz olmasanız ben burada olamam

Çift, mayıs ayında nikah masasına oturmuştu. Çırağan Sarayı'nda birbirlerine 'evet' demişlerdi. Sosyal medyada fotoğraf paylaşılmaması için davetlilerden ricada bulunmuşlardı.

Hadise’den boşanma sonrası ilk konser! Siz olmasanız ben burada olamam

'BEBEK İSTEĞİ EVLİLİĞİ BİTİRDİ' İDDİASI

Alyanslarını çıkaran, birbirlerinin doğum gününü bile kutlamayan çiftin bebek yüzünden ayrıldığı konuşulmuştu.

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