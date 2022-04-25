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Haberler Galeri Hadise'den hamilelik açıklaması geldi! Hadise’nin çantayla karnını kamufle etmesi dikkat çekmişti...
Giriş Tarihi: 25.04.2022 12:01 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 12:02

Hadise'den hamilelik açıklaması geldi! Hadise’nin çantayla karnını kamufle etmesi dikkat çekmişti...

Bir süredir mutlu birliktelikleri olan ünlü şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler, 15 Mart'ta aile arasında düzenlenen gizli bir törenle nişanlandı. Evlilik hazırlığında olan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Ünlü çiftin evlilik için acele etmesinin nedeni olarak ünlü şarkıcının hamile olması gösterildi. ABD'den dönen Hadise ve Mehmet Dinçerler, dün bir mekan çıkışında görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hadise, karnını çantasıyla kapattı. Ünlü şarkıcının bu hamlesi, 'Hadise hamile mi?' sorularını da beraberinde getirdi. Şarkıcı Hadise'den bebek açıklaması geldi.

Hadise’den hamilelik açıklaması geldi! Hadise’nin çantayla karnını kamufle etmesi dikkat çekmişti...

Ünlü şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler bir yılı aşkın süredir birlikte!

Hadise’den hamilelik açıklaması geldi! Hadise’nin çantayla karnını kamufle etmesi dikkat çekmişti...

Mutlu birliktelikleri olan ünlü çift, geçtiğimiz aylarda evlilik kararı aldı.

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Hadise’den hamilelik açıklaması geldi! Hadise’nin çantayla karnını kamufle etmesi dikkat çekmişti...

Geçtiğimiz haftalarda Hadise ve Dinçerler'in evliliği beklememek adına ise imam nikahı kıldığı iddia edildi.

Hadise’den hamilelik açıklaması geldi! Hadise’nin çantayla karnını kamufle etmesi dikkat çekmişti...

Bu iddialar sonrasında Hadise'nin hamile olduğu ve bu nedenle çiftin evlilik için acele ettiği bile ileri sürüldü.

Hadise’den hamilelik açıklaması geldi! Hadise’nin çantayla karnını kamufle etmesi dikkat çekmişti...

Bir süredir Dinçerler'in işi için ABD'de bulunan çift, dün bir mekan çıkışında görüntülendi.

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