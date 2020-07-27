HaberlerGaleriHadise'den zarar etti haberlerine aşk dolu yanıt! Şarkıcı Hadise: “Hayatında şu üç şeyi kendine saklamalısın"
Hadise'den zarar etti haberlerine aşk dolu yanıt! Şarkıcı Hadise: “Hayatında şu üç şeyi kendine saklamalısın"
Sevgilisi Kaan Yıldırım ile tatilde olan Hadise tekne pozları ile beğeni toplamıştı. Hadise hakkında çıkan 'karantinada 3 milyon zarar etti' haberlerine yaptığı paylaşım ile yanıt verdi. Kaan Yıldırım ile tutkulu bir aşk yaşayan Hadise son dönemde işinden çok aşkıyla gündeme geliyor. Hadise tekneden paylaştığı poz ile hayranlarına üç şey mesajı verdi. İngilizce olarak yaptığı paylaşımında hayata dair mesajlar veren Hadise, önemli projelerin arefesinde olduğunu da dile getirdi. İşte şarkıcı Hadise'nin dikkat çeken paylaşımı...
Giriş Tarihi: 27.07.2020
08:48
Güncelleme Tarihi: 27.07.2020
08:52
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