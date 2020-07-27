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'den zarar etti haberlerine aşk dolu yanıt! : “Hayatında şu üç şeyi kendine saklamalısın"

Sevgilisi ile tatilde olan tekne pozları ile beğeni toplamıştı. Hadise hakkında çıkan 'karantinada 3 milyon zarar etti' haberlerine yaptığı paylaşım ile yanıt verdi. Kaan Yıldırım ile tutkulu bir aşk yaşayan Hadise son dönemde işinden çok aşkıyla gündeme geliyor. Hadise tekneden paylaştığı poz ile hayranlarına üç şey mesajı verdi. İngilizce olarak yaptığı paylaşımında hayata dair mesajlar veren Hadise, önemli projelerin arefesinde olduğunu da dile getirdi. İşte 'nin dikkat çeken paylaşımı...

Giriş Tarihi: 27.07.2020 08:48 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 08:52
Hadise'den zarar etti haberlerine aşk dolu yanıt! Şarkıcı Hadise: “Hayatında şu üç şeyi kendine saklamalısın

Sevgilisi ile tatilde olan tekne pozları ile beğeni toplamıştı. Hadise hakkında çıkan 'karantinada 3 milyon zarar etti' haberlerine yaptığı paylaşım ile yanıt verdi.

Hadise'den zarar etti haberlerine aşk dolu yanıt! Şarkıcı Hadise: “Hayatında şu üç şeyi kendine saklamalısın

ile tutkulu bir aşk yaşayan son dönemde işinden çok aşkıyla gündeme geliyor.

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Hadise'den zarar etti haberlerine aşk dolu yanıt! Şarkıcı Hadise: “Hayatında şu üç şeyi kendine saklamalısın

tekneden paylaştığı pozlar ile hayranlarına üç şey mesajı verdi.

Hadise'den zarar etti haberlerine aşk dolu yanıt! Şarkıcı Hadise: “Hayatında şu üç şeyi kendine saklamalısın

İngilizce olarak yaptığı paylaşımında hayata dair mesajlar veren , önemli projelerin arefesinde olduğunu da dile getirdi.

Hadise'den zarar etti haberlerine aşk dolu yanıt! Şarkıcı Hadise: “Hayatında şu üç şeyi kendine saklamalısın

İşte şarkıcı 'nin dikkat çeken paylaşımı...

Hadise'den zarar etti haberlerine aşk dolu yanıt! Şarkıcı Hadise: “Hayatında şu üç şeyi kendine saklamalısın

Karantina döneminde iptal edilen projeleri nedeniyle zarara uğradığı konuşulan şarkıcı paylaşımına "Hayatında şu üç şeyi kendine saklamalısın: Aşk hayatın, gelirin, bir sonraki hamlen..." notunu düştü...

Hadise'den zarar etti haberlerine aşk dolu yanıt! Şarkıcı Hadise: “Hayatında şu üç şeyi kendine saklamalısın
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