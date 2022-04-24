Giriş Tarihi: 24.04.2022 17:15 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022 17:18

Hadise’nin çantayla karnını kamufle etmesi dikkat çekmişti... Hadise'den hamilelik açıklaması geldi!

Bir süredir mutlu birliktelikleri olan ünlü şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler, 15 Mart'ta aile arasında düzenlenen gizli bir törenle nişanlandı. Evlilik hazırlığında olan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Ünlü çiftin evlilik için acele etmesinin nedeni olarak ünlü şarkıcının hamile olması gösterildi. ABD'den dönen Hadise ve Mehmet Dinçerler, dün bir mekan çıkışında görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hadise, karnını çantasıyla kapattı. Ünlü şarkıcının bu hamlesi, 'Hadise hamile mi?' sorularını da beraberinde getirdi. Şarkıcı Hadise'den bebek açıklaması geldi.