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Haberler Galeri Hadise'nin davalık olduğu ablası Hülya Açıkgöz'den flaş atak! Hülya Açıkgöz zor günler geçiren Hadise'ye kıyamadı...
Giriş Tarihi: 21.05.2021 10:26 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 10:29

'nin olduğu ablası 'den flaş atak! Hülya Açıkgöz zor günler geçiren Hadise'ye kıyamadı...

Ünlü popçu , annesi 'ün intihara teşebbüs ettiğinin ortaya çıkmasının ardından kardeşi ve ablası 'le sorunlar yaşamıştı. Zor günleri geride bırakan Açıkgöz ailesi, geçen günlerde yine karıştı. Hadise, resmi internet sitesi 'hadise.com'u kendisine geri vermeyip satışa çıkaran eski menajeri ablası Hülya Açıkgöz ile oldu. Ancak küs olan abla kardeş arasında yeni bir gelişme yaşandı. ile ayrıldığı iddia edilen Hadise'nin, en büyük destekçisinin ablası olduğunu konuşuluyor...

Hadise'nin davalık olduğu ablası Hülya Açıkgöz'den flaş atak! Hülya Açıkgöz zor günler geçiren Hadise'ye kıyamadı...

Şarkıcı 'nin bayram tatilini ailesinin yanında Belçika'da geçirdiği ve bu tatilin kendisine çok iyi geldiği öğrenildi. Sevgilisi ile ayrılık iddialarına cevapsız kalmayı ve dinlenmeyi tercih eden Hadise'den iyi haberler gelmeye başladı.

Hadise'nin davalık olduğu ablası Hülya Açıkgöz'den flaş atak! Hülya Açıkgöz zor günler geçiren Hadise'ye kıyamadı...

Ablası 2004 yılında 'nin menajerliğini üstlenirken 'hadise.com' isimli internet sitesi adresini satın almış ve sanatçının resmi sayfası olarak belirlemişti.

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Hadise'nin davalık olduğu ablası Hülya Açıkgöz'den flaş atak! Hülya Açıkgöz zor günler geçiren Hadise'ye kıyamadı...

Bir dönem iki kardeş arasında tatsız bir durum yaşanmış ve bu olay yargıya taşınmıştı.

Hadise'nin davalık olduğu ablası Hülya Açıkgöz'den flaş atak! Hülya Açıkgöz zor günler geçiren Hadise'ye kıyamadı...

Yaşanan her şeyin artık geride kaldığı ve artık ".com" internet sitesi adresinin şarkıcı Hadise tarafından yönetilmeye başlandığı öğrenildi.

Hadise'nin davalık olduğu ablası Hülya Açıkgöz'den flaş atak! Hülya Açıkgöz zor günler geçiren Hadise'ye kıyamadı...

Bu durum iki kardeşin aralarındaki buzların artık yavaş yavaş eridiği de gösteriyor.

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