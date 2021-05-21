Hadise'nin davalık olduğu ablası Hülya Açıkgöz'den flaş atak! Hülya Açıkgöz zor günler geçiren Hadise'ye kıyamadı...

Ünlü popçu Hadise, annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihara teşebbüs ettiğinin ortaya çıkmasının ardından kardeşi Derya Açıkgöz ve ablası Hülya Açıkgöz'le sorunlar yaşamıştı. Zor günleri geride bırakan Açıkgöz ailesi, geçen günlerde yine karıştı. Hadise, resmi internet sitesi 'hadise.com'u kendisine geri vermeyip satışa çıkaran eski menajeri ablası Hülya Açıkgöz ile davalık oldu. Ancak küs olan abla kardeş arasında yeni bir gelişme yaşandı. Kaan Yıldırım ile ayrıldığı iddia edilen Hadise'nin, en büyük destekçisinin ablası olduğunu konuşuluyor...