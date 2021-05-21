Hadise'nin davalık olduğu ablası Hülya Açıkgöz'den flaş atak! Hülya Açıkgöz zor günler geçiren Hadise'ye kıyamadı...

Şarkıcı Hadise'nin bayram tatilini ailesinin yanında Belçika'da geçirdiği ve bu tatilin kendisine çok iyi geldiği öğrenildi. Sevgilisi Kaan Yıldırım ile ayrılık iddialarına cevapsız kalmayı ve dinlenmeyi tercih eden Hadise'den iyi haberler gelmeye başladı.