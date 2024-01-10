Giriş Tarihi: 10.01.2024 06:09
Hadise'nin 'minik starıydı! Aziz Kiraz'ın son halini görenler tanıyamadı!
Aziz Kiraz, O Ses Türkiye yarışmasında göstermiş olduğu başarılı performansıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Yarışmada gönülleri fetheden Aziz Kiraz, Hadise'nin takımında yer almış ve güçlü sesiyle Türkiye'yi kendine hayran bırakmıştı. 2015 yılında, henüz 17 yaşındayken O Ses Türkiye yarışmasına katılan ve Isabel şarkısını seslendirerek gönülleri fetheden Kiraz, en çok Hadise tarafından beğenildi. Aziz Kiraz, ünlü popçu Hadise ile It's A Man's World şarkısında da düet yapmıştı. Aziz Kiraz'ın yıllar içerisindeki değişimi ise sosyal medyayı salladı. İşte şimdilerde 27 yaşında olan Aziz Kiraz'ın son hali...