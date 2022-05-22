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Haberler Galeri Hadise'ye evlilik yaradı! Taze gelinin yeni imajını gören herkes aynı yorumu yaptı: Hadise Kardashian!
Giriş Tarihi: 22.05.2022 11:55 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 12:00

Hadise'ye evlilik yaradı! Taze gelinin yeni imajını gören herkes aynı yorumu yaptı: Hadise Kardashian!

36 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise, özel hayatındaki gelişmelerle son günlerde magazin gündeminden düşmüyor. Hadise, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler ile geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Sır gibi saklanan nikahın detayları hala merak konusu olurken, taze gelin Hadise sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı Hadise, yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu. Tamamen sarışın olan popçu, Instagram'da ilgi odağı oldu. Hadise'nin yeni imajını görenler, "Hadise Kardashian" yorumlarında bulundu. İşte Hadise'nin dikkat çeken son hali...

Hadise’ye evlilik yaradı! Taze gelinin yeni imajını gören herkes aynı yorumu yaptı: Hadise Kardashian!

Güzel şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu.

Hadise’ye evlilik yaradı! Taze gelinin yeni imajını gören herkes aynı yorumu yaptı: Hadise Kardashian!

Son günlerde özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Hadise, 13,7 milyonluk Instagram hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu.

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Hadise’ye evlilik yaradı! Taze gelinin yeni imajını gören herkes aynı yorumu yaptı: Hadise Kardashian!

Yeni projesi için imaj tazeleyen ünlü popçu, değiştirdiği tarzını takipçilerinin beğenisine sundu.

Hadise’ye evlilik yaradı! Taze gelinin yeni imajını gören herkes aynı yorumu yaptı: Hadise Kardashian!

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına giren Hadise, hayranları tarafından Kardashian'lara benzetildi.

Hadise’ye evlilik yaradı! Taze gelinin yeni imajını gören herkes aynı yorumu yaptı: Hadise Kardashian!

YENİ İMAJINI PAYLAŞTI

36 yaşındaki güzel şarkıcı, son olarak aktif bir şekile kullandığı sosyal medya hesabından yeni tarzını paylaşmasıyla gündeme geldi.

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