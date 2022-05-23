Giriş Tarihi: 23.05.2022 15:58 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 15:58

Hadise'ye evlilik yaradı! Taze gelinin yeni imajını görenler aynı yorumu yaptı: Hadise Kardashian!

Ünlü şarkıcı Hadise, özel hayatındaki gelişmelerle son günlerde magazin gündeminden düşmüyor. Hadise, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler ile geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Sır gibi saklanan nikahın detayları hala merak konusu olurken, taze gelin Hadise sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı Hadise, yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu. Tamamen sarışın olan popçu, Instagram'da ilgi odağı oldu. Hadise'nin yeni imajını görenler, "Hadise Kardashian" yorumlarında bulundu. İşte Hadise'nin dikkat çeken son hali...