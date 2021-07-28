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Haberler Galeri Hadise'ye poz veren Mehmet Dinçerler'den kas şov! Hadise ile sürpriz aşkı Mehmet Dinçerler'in Tulum tatili son sürat devam ediyor...
Giriş Tarihi: 28.07.2021 09:00 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 09:00

Hadise'ye poz veren Mehmet Dinçerler'den kas şov! Hadise ile sürpriz aşkı Mehmet Dinçerler'in Tulum tatili son sürat devam ediyor...

Ünlü şarkıcı Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım ile inişli çıkışlı hikayesine geçtiğimiz haftalarda son verdi. Kaan Yıldırım ile yollarını ayıran Hadise, çok geçmeden gönlünü Gloria Jeans Coffes'in sahibi Mehmet Dinçerler'e kaptırdı. Çiçeği burnunda aşıklar, şimdilerde Meksika'nın Tulum şehrinde birlikte tatil yapıyor. Tatilde çekilen fotoğraflarıyla ilişkileri belgelenen ikili, sosyal medyada birlikte olmasa da kendi tatil pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor. Özellikle Hadise'den sonra mercek altına alınan Dinçerler, kaslı pozlarıyla bir hayli ilgi gördü. Kas şov yapan Mehmet Dinçerler'e hayranlarından beğeni yağdı...

Hadise'ye poz veren Mehmet Dinçerler'den kas şov! Hadise ile sürpriz aşkı Mehmet Dinçerler'in Tulum tatili son sürat devam ediyor...

Ünlü şarkıcı Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım ile 1,5 yıldır sürdürdüğü inişli çıkışlı hikayesine geçtiğimiz haftalarda son verdi. Kaan Yıldırım ile yollarını ayıran Hadise, çok geçmeden gönlünü Gloria Jeans Coffes'in sahibi Mehmet Dinçerler'e kaptırdı.

Hadise'ye poz veren Mehmet Dinçerler'den kas şov! Hadise ile sürpriz aşkı Mehmet Dinçerler'in Tulum tatili son sürat devam ediyor...

YENİ SEVGİLİYLE GİZLİ MEKSİKA TATİLİ

Ayrılığın hemen arkasından Bodrum'da Mehmet Dinçerler ile oldukça samimi görüntülenen ünlü şarkıcı, bayram tatili için Meksika'ya gitti.

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Hadise'ye poz veren Mehmet Dinçerler'den kas şov! Hadise ile sürpriz aşkı Mehmet Dinçerler'in Tulum tatili son sürat devam ediyor...

İkilinin tatilde çekilen bir fotoğrafı da ortaya çıktı, aşk belgelendi.

Hadise'ye poz veren Mehmet Dinçerler'den kas şov! Hadise ile sürpriz aşkı Mehmet Dinçerler'in Tulum tatili son sürat devam ediyor...

TATİLDEN YENİ FOTOĞRAFLAR DA GELMEYE DEVAM EDİYOR!

Hadise ve Mehmet Dinçerler, tatilden fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. Ünlü çifte paylaştıkları fotoğraflar sonrası sosyal medyada beğeni yağdı.

Hadise'ye poz veren Mehmet Dinçerler'den kas şov! Hadise ile sürpriz aşkı Mehmet Dinçerler'in Tulum tatili son sürat devam ediyor...

Dinçerler, önceki gün de sahilde sevgilisi Hadise'ye yeni pozlar verdi.

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