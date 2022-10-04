Giriş Tarihi: 04.10.2022 07:17 Güncelleme Tarihi: 04.10.2022 07:25

Hadise'ye şok üstüne şok! Boşanmadan 3 gün önce Mehmet Dinçerler'in yaptığı 'Yok artık' dedirtti! "Ona mı kaldın Mehmet?"

Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in 5 aylık evliliği, geçtiğimiz günlerde görülen dava ile 5 dakikada bitmişti. Geçen nisan ayında sessiz sedasız nikah masasına oturan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in ayrılığı ise büyük ses getirdi. Biten evliliğin ardından şoke eden detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Düğün takılarını Mehmet Dinçerler'e geri vermeyen Hadise'nin, evliyken iş insanına yüklü miktarda borç para verdiği ortaya çıkmıştı. Hadise ile Mehmet Dinçerler arasında yaşananlar ağızları aşık bırakıyor. Hadise'nin boşanmadan 3 gün önce büyük bir şok daha yaşadığı konuşuluyor. Mehmet Dinçerler öyle bir şey yapmış ki duyanlar 'Yok artık' demeden edemiyor...