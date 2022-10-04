Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hadise'ye şok üstüne şok! Boşanmadan 3 gün önce Mehmet Dinçerler'in yaptığı 'Yok artık' dedirtti! "Ona mı kaldın Mehmet?"
Giriş Tarihi: 04.10.2022 07:17 Güncelleme Tarihi: 04.10.2022 07:25

Hadise'ye şok üstüne şok! Boşanmadan 3 gün önce Mehmet Dinçerler'in yaptığı 'Yok artık' dedirtti! "Ona mı kaldın Mehmet?"

Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in 5 aylık evliliği, geçtiğimiz günlerde görülen dava ile 5 dakikada bitmişti. Geçen nisan ayında sessiz sedasız nikah masasına oturan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in ayrılığı ise büyük ses getirdi. Biten evliliğin ardından şoke eden detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Düğün takılarını Mehmet Dinçerler'e geri vermeyen Hadise'nin, evliyken iş insanına yüklü miktarda borç para verdiği ortaya çıkmıştı. Hadise ile Mehmet Dinçerler arasında yaşananlar ağızları aşık bırakıyor. Hadise'nin boşanmadan 3 gün önce büyük bir şok daha yaşadığı konuşuluyor. Mehmet Dinçerler öyle bir şey yapmış ki duyanlar 'Yok artık' demeden edemiyor...

Hadise’ye şok üstüne şok! Boşanmadan 3 gün önce Mehmet Dinçerler’in yaptığı ’Yok artık’ dedirtti! Ona mı kaldın Mehmet?

Şarkıcı Hadise şok üstüne şok yaşamış! Sadece 5 ay süren evlilik olaylı bitmişti. Yaşananlar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Hadise’ye şok üstüne şok! Boşanmadan 3 gün önce Mehmet Dinçerler’in yaptığı ’Yok artık’ dedirtti! Ona mı kaldın Mehmet?

Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in 5 aylık evliliği, geçtiğimiz günlerde görülen dava ile 5 dakikada bitmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hadise’ye şok üstüne şok! Boşanmadan 3 gün önce Mehmet Dinçerler’in yaptığı ’Yok artık’ dedirtti! Ona mı kaldın Mehmet?

Geçen nisan ayında sessiz sedasız nikah masasına oturan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in ayrılığı ise büyük ses getirdi.

Hadise’ye şok üstüne şok! Boşanmadan 3 gün önce Mehmet Dinçerler’in yaptığı ’Yok artık’ dedirtti! Ona mı kaldın Mehmet?

Biten evliliğin ardından şoke eden detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Hadise’ye şok üstüne şok! Boşanmadan 3 gün önce Mehmet Dinçerler’in yaptığı ’Yok artık’ dedirtti! Ona mı kaldın Mehmet?

Düğün takılarını Mehmet Dinçerler'e geri vermeyen Hadise'nin, evliyken iş insanına yüklü miktarda borç para verdiği ortaya çıkmıştı.

SON DAKİKA