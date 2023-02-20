Giriş Tarihi: 20.02.2023 14:36 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 14:49

"Hailey Bieber bile senden çok paylaşım yaptı!' Meryem Uzerli'den eleştirilere sert yanıt!

40 binden fazla vatandaşımızı kaybettiğimiz Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası tüm Türkiye seferber oldu. Dünyadan da Türkiye'ye yönelik destek mesajları gelmeye devam ederken Türk asıllı Alman oyuncu Meryem Uzerli de depremin ilk gününden bu yana katıldığı yardım kampanyaları ile depremzedelere destek olmuştu. Ancak Meryem Uzerli sosyal medya hesabından az paylaşım yaptığı yönündeki eleştirilerden kurtulamadı. Meryem Uzerli "Hailey Bieber bile senden çok paylaşım yaptı" yorumuna sessiz kalmadı.