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Haberler Galeri "Hailey Bieber bile senden çok paylaşım yaptı!' Meryem Uzerli'den eleştirilere sert yanıt!
Giriş Tarihi: 20.02.2023 14:36 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 14:49

"Hailey Bieber bile senden çok paylaşım yaptı!' Meryem Uzerli'den eleştirilere sert yanıt!

40 binden fazla vatandaşımızı kaybettiğimiz Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası tüm Türkiye seferber oldu. Dünyadan da Türkiye'ye yönelik destek mesajları gelmeye devam ederken Türk asıllı Alman oyuncu Meryem Uzerli de depremin ilk gününden bu yana katıldığı yardım kampanyaları ile depremzedelere destek olmuştu. Ancak Meryem Uzerli sosyal medya hesabından az paylaşım yaptığı yönündeki eleştirilerden kurtulamadı. Meryem Uzerli "Hailey Bieber bile senden çok paylaşım yaptı" yorumuna sessiz kalmadı.

Hailey Bieber bile senden çok paylaşım yaptı!’ Meryem Uzerli’den eleştirilere sert yanıt!

Bağış ve yardım çağrıları için sosyal medya hesaplarını kullanan ünlüler, 6 Şubat'tan bu yana pek çok paylaşım yaptı. Dünyadan da Türkiye'ye yönelik destek mesajları gelmeye devam ederken Türk asıllı Alman oyuncu Meryem Uzerli de depremin ilk gününden bu yana katıldığı yardım kampanyaları ile depremzedelere destek olmuştu.

Hailey Bieber bile senden çok paylaşım yaptı!’ Meryem Uzerli’den eleştirilere sert yanıt!

Ancak Meryem Uzerli sosyal medya hesabından az paylaşım yaptığı yönündeki eleştirilerden kurtulamadı. Meryem Uzerli "Hailey Bieber bile senden çok paylaşım yaptı" yorumuna sessiz kalmadı.

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Hailey Bieber bile senden çok paylaşım yaptı!’ Meryem Uzerli’den eleştirilere sert yanıt!

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİLDİ

Uzerli'nin bir paylaşımına, "İnanılmazsın, Hailey Bieber bile senden çok paylaşım yaptı!' yorumu geldi. Bu yorum üzerine isyan eden ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

Hailey Bieber bile senden çok paylaşım yaptı!’ Meryem Uzerli’den eleştirilere sert yanıt!

"Sizin mesajınızı insani anlamda anlamıyorum. İlk gün bir hikaye paylaştım. Burada hemen ilk saatlerde para toplayıp gönderdik. Lütfen böyle trajik bir durumda insanları sosyal medya üzerinden yargılamayın."

Hailey Bieber bile senden çok paylaşım yaptı!’ Meryem Uzerli’den eleştirilere sert yanıt!

39 yaşındaki Meryem Uzerli, sözlerini şöyle noktaladı "O zaman sadece ve sadece sosyal medyayı desteklersiniz, arka planda, gerçek hayatta neler yapılıyor bilmediğiniz için. Üstelik böyle üzücü bir dönemde birbirimize kızgın değil; destek, sevgi ve el ele olmalıyız insan olarak. Saygılarımla, Meryem."

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