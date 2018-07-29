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: 3 milyon CD satmak 30 milyon tık’tan daha tatmin edici

Yedi yıl aradan sonra yeni şarkısını çıkaran , dijital platformlardan dertli: Hayali tıklanmalar çok arttı. Sanal başarılardan mutlu olacak biri değilim. 3 milyon CD satmak, 30 milyon tıktan daha tatmin edici

Giriş Tarihi: 29.07.2018 11:24 Güncelleme Tarihi: 29.07.2018 11:29
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: 3 milyon CD satmak 30 milyon tık’tan daha tatmin edici
Hakan Peker: 3 milyon CD satmak 30 milyon tık’tan daha tatmin edici

OĞUZHAN TORACI

, Türkiye Dans Yarışması'nda birincilik tahtına oturup profesyonel olarak dansçılıkla kariyerine başlasa da;
1989'da 'Bir Efsane' şarkısıyla müzik dünyasına adım attı. İlk şarkısıyla müzik listelerinin zirvesine oturdu.
Pop müziğin öncülerinden olan sanatçı; yedi yıl aradan sonra 'Unutuluyor mu Aşklar?' adlı yeni şarkısıyla sevenleriyle buluştu. Peker;

GÜNAYDIN'a samimi açıklamalarda bulundu...

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: 3 milyon CD satmak 30 milyon tık’tan daha tatmin edici
Hakan Peker: 3 milyon CD satmak 30 milyon tık’tan daha tatmin edici

- Pop müziğin tarzı çok değişti. Siz kendinizi bu değişime adapte edebildiniz mi?

O değişime kendimi uyarladım. Yeni albümdeki 'Unutuluyor mu Aşklar?' adlı şarkımızda bu değişimi başardık. Bestemizin bir ruhu var ama müzik altyapımızı da bugünün tarzında yaptık.

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: 3 milyon CD satmak 30 milyon tık’tan daha tatmin edici
Hakan Peker: 3 milyon CD satmak 30 milyon tık’tan daha tatmin edici

YENİ ŞARKIMIN SÖZLERİNDE 90'LARIN RUHU VAR

- Ya sözler; giderek yavanlaşmadı mı?

Evet çünkü müziğin ruhu gitti. Oysa ki, 'Müzik ruhun gıdasıdır' derler ama müziğin ruhu kalmadı ki gıdası olsun. Yeni şarkımda sözlere 90'ların ruhunu, müzik altyapısına bugünün dinamizmini kattık.

- Geçmişin kalitesinde yeni şarkılar üretememek sizi korkutmuyor mu?

Üretemediğim oldu, belki de o yüzden yedi yıl bekledim.

Bana göre, 2018 benim yılım olacak. Sadece 'Unutuluyor mu Aşklar?' değil, tüm albümün beğeni toplayacağını biliyorum. Ama bu son albümüm olacak.

Müziği değil ama albüm yapmayı bırakıyorum.

Çünkü bu işi kendimce en yukarıda bırakmak istiyorum.

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: 3 milyon CD satmak 30 milyon tık’tan daha tatmin edici
Hakan Peker: 3 milyon CD satmak 30 milyon tık’tan daha tatmin edici

- Yapımcı olarak da kendinizin patronusunuz. Ticari açıdan zorlaştığı için mi albüm çıkarmama kararı aldınız?

Dijital platformlar, hayali tıklanmalar, rüşvetler arttı; biz bunlara alışık değiliz.

Sanal sanatçılar, kendini başarılı sananlar bizleri yoruyor. İnsanlar, eskiden para verip bizlerin albümlerini alıp arabalarına koyuyorlardı ve kasetler bozulana kadar dinliyorlardı.

Şimdi şarkıları internette bedava veriyorsunuz.

Ama ben yeni şarkımın karşılığını sokakta bulabiliyorum, çünkü sanal başarıdan mutlu olacak tipler değiliz. 30 milyon tıklanmaktansa, 3 milyon CD satmak beni çok daha tatmin eder.

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: 3 milyon CD satmak 30 milyon tık’tan daha tatmin edici
Hakan Peker: 3 milyon CD satmak 30 milyon tık’tan daha tatmin edici

- Müzik camiasına önemli isimler kazandırdınız ama neden devamı gelmedi?

Uzunca bir süre yetenek avcılığına devam ettim ama bir yandan da kendi müzik kariyerim vardı. Burak Kut
Demet Akalın, Ali Güven ve Özlem Tekin gibi isimlerin ilk albümlerini Peker Müzik'ten çıkardım. Aynı anda bir sürü starı idare etmek çok da kolay değildi.

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: 3 milyon CD satmak 30 milyon tık’tan daha tatmin edici
Hakan Peker: 3 milyon CD satmak 30 milyon tık’tan daha tatmin edici

- 'Gün gelecek içimi dökeceğim' dediğiniz oluyor mu?

Oluyor. Özellikle insanların hakkımdaki konuşmaları beni etkiliyor.

Yedi yıl albüm yapmadım, ' bitti' diyorlar. Ben o dönemde bir şey yapmamıştım ki biteyim.

Şimdi geldim, hadi buyurun abi, şarkım birinci haftasında müzik listelerini zorlamaya başladık.

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: 3 milyon CD satmak 30 milyon tık’tan daha tatmin edici
Hakan Peker: 3 milyon CD satmak 30 milyon tık’tan daha tatmin edici

- Görsel anlamda yıllardır değişmiyorsunuz. Yaş almak korkutmuyor mu?

Hayır, çünkü yaşımı göstermiyorum.

Yaşım 75 de olabilirdi ama aynaya baktığım zaman 30 yaşında birini görüyorum.

Görsel anlamda çökmek her insanı korkutur.

Yaşlanmak eskimektir, kimse eskimek istemez; yeni iyidir.

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