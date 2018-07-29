Hakan Peker: 3 milyon CD satmak 30 milyon tık’tan daha tatmin edici

YENİ ŞARKIMIN SÖZLERİNDE 90'LARIN RUHU VAR

- Ya sözler; giderek yavanlaşmadı mı?

Evet çünkü müziğin ruhu gitti. Oysa ki, 'Müzik ruhun gıdasıdır' derler ama müziğin ruhu kalmadı ki gıdası olsun. Yeni şarkımda sözlere 90'ların ruhunu, müzik altyapısına bugünün dinamizmini kattık.

- Geçmişin kalitesinde yeni şarkılar üretememek sizi korkutmuyor mu?

Üretemediğim oldu, belki de o yüzden yedi yıl bekledim.

Bana göre, 2018 benim yılım olacak. Sadece 'Unutuluyor mu Aşklar?' değil, tüm albümün beğeni toplayacağını biliyorum. Ama bu son albümüm olacak.

Müziği değil ama albüm yapmayı bırakıyorum.

Çünkü bu işi kendimce en yukarıda bırakmak istiyorum.