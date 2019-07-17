Hakan Peker son görüntüsüyle herkesi şaşırttı! Hakan Peker "Beni gerçeğinde asla böyle göremeyeceksiniz, iyi bakın”

Türk pop müziğinin önemli ismi Hakan Peker, sosyal medyayı etkisi altına alan 'yaşlandırma' uygulamasına kayıtsız kalmadı. Ünlü sanatçı Hakan Peker, pek çok ünlü isim gibi 'yaşlandırma' uygulamasını denedi. Instagram hesabından yaşlı halini paylaşan 58 yaşındaki şarkıcı, "Beni gerçeğinde asla böyle göremeyeceksiniz, iyi bakın" notunu düştü. Daha önceki yıllarda birçok defa estetik haberleriyle gündeme gelen Hakan Peker bu kez takipçilerini güldürdü. 58 yaşındaki şarkıcı Hakan Peker'in Instagram hesabından daha önce yaptığı paylaşımlarda botoks yaptırdığı iddia edilmişti. Estetik iddialarını sürekli yalanlayan Hakan Peker'in, yüzüne sürekli botoks yaptırdığı ve kaşlarını kaldırttığı da iddia ediliyor. Genç görüntüsünün sırrını asla vermeyen Hakan Peker, estetik söylentilerini her fırsatta yalanlayıp; "Yaptırırsam estetik harikası olurum" demişti.