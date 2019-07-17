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  • Hakan Peker son görüntüsüyle herkesi şaşırttı! Hakan Peker "Beni gerçeğinde asla böyle göremeyeceksiniz, iyi bakın”

son görüntüsüyle herkesi şaşırttı! Hakan Peker "Beni gerçeğinde asla böyle göremeyeceksiniz, iyi bakın”

Türk pop müziğinin önemli ismi , sosyal medyayı etkisi altına alan 'yaşlandırma' uygulamasına kayıtsız kalmadı. Ünlü sanatçı Hakan Peker, pek çok ünlü isim gibi 'yaşlandırma' uygulamasını denedi. hesabından yaşlı halini paylaşan 58 yaşındaki şarkıcı, "Beni gerçeğinde asla böyle göremeyeceksiniz, iyi bakın" notunu düştü. Daha önceki yıllarda birçok defa estetik haberleriyle gündeme gelen Hakan Peker bu kez takipçilerini güldürdü. 58 yaşındaki şarkıcı Hakan Peker'in Instagram hesabından daha önce yaptığı paylaşımlarda botoks yaptırdığı iddia edilmişti. Estetik iddialarını sürekli yalanlayan Hakan Peker'in, yüzüne sürekli botoks yaptırdığı ve kaşlarını kaldırttığı da iddia ediliyor. Genç görüntüsünün sırrını asla vermeyen Hakan Peker, estetik söylentilerini her fırsatta yalanlayıp; "Yaptırırsam estetik harikası olurum" demişti.

Giriş Tarihi: 17.07.2019 15:06 Güncelleme Tarihi: 22.07.2019 14:46
Hakan Peker son görüntüsüyle herkesi şaşırttı! Hakan Peker Beni gerçeğinde asla böyle göremeyeceksiniz, iyi bakın”

'in katıldığı bir programda cildinin gerginliği ve parlaklığıyla dikkat çekmişti. Usta sanatçı, hakkında çıkan estetik iddialarını asla kabul etmediğini söylemişti. Genç görüntüsünün sırrını hiçbir zaman vermeyen Hakan Peker, estetik söylentilerini her fırsatta yalanlayıp; "Yaptırırsam estetik harikası olurum" demişti. Hakan Peker, daha önce de estetik iddialarına sosyal medya hesabından şöyle açıklama yapmıştı: "Saçma sapan bilmeden aptalca yorumlar yapmayın. Hava soğuk ödem yapmışım spordan yüzüm şiş çıkmış. Yok estetik mağduru falan filan hepiniz doktor olmuşsunuz maşallah. "Henüz yaptırmadım ama ihtiyacım olduğunda da göğsümü gere gere yaptırırım, rahat olun. Yaptırırsam eğer estetik mağduru olmam, estetik harikası olurum"

Hakan Peker son görüntüsüyle herkesi şaşırttı! Hakan Peker Beni gerçeğinde asla böyle göremeyeceksiniz, iyi bakın”

FAHRİYE EVCEN

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Hakan Peker son görüntüsüyle herkesi şaşırttı! Hakan Peker Beni gerçeğinde asla böyle göremeyeceksiniz, iyi bakın”

FAHRİYE EVCEN

Hakan Peker son görüntüsüyle herkesi şaşırttı! Hakan Peker Beni gerçeğinde asla böyle göremeyeceksiniz, iyi bakın”

FAHRİYE EVCEN

Hakan Peker son görüntüsüyle herkesi şaşırttı! Hakan Peker Beni gerçeğinde asla böyle göremeyeceksiniz, iyi bakın”

FAHRİYE EVCEN

Hakan Peker son görüntüsüyle herkesi şaşırttı! Hakan Peker Beni gerçeğinde asla böyle göremeyeceksiniz, iyi bakın”

EMINA JAHOVIC

Hakan Peker son görüntüsüyle herkesi şaşırttı! Hakan Peker Beni gerçeğinde asla böyle göremeyeceksiniz, iyi bakın”

EMINA JAHOVIC

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