Giriş Tarihi: 12.01.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
11:47
Hakan Peker'in platonik aşkına takıntı cezası! "Israrlı suç işledi, yeniden işleyebilir"
Sosyal medyadan mesajlar atarak aşkına karşılık alamayan ve şarkıcı Hakan Peker'e adeta hayatı zindan eden takıntılı hayran Tuğba B. hakkında mahkeme kararını verdi. Sanığın şarkıcıdan cevap alamaması üzerine ısrarla saygınlığını rencide edici mesajlar attığını belirten mahkeme, verdiği 2 bin 580 liralık cezayı "Bir daha suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmadı" diyerek ertelemedi. Pop müziğin efsane isimlerinden şarkıcı Hakan Peker, 2021 yılında sosyal medyadan kendisine aşk mesajları atan, karşılık alamadığında küfür ve hakaret içerikli yorumlar yapan takipçisinden şikayetçi oldu. 34 yaşındaki platonik aşık Tuğba B. hakkında "Kişilerin huzur ve sükununu bozma", "Hakaret" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından 13 yıl 11 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.