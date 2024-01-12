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Haberler Galeri Hakan Peker'in platonik aşkına takıntı cezası! "Israrlı suç işledi, yeniden işleyebilir"
Giriş Tarihi: 12.01.2024 11:40 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 11:47

Hakan Peker'in platonik aşkına takıntı cezası! "Israrlı suç işledi, yeniden işleyebilir"

Sosyal medyadan mesajlar atarak aşkına karşılık alamayan ve şarkıcı Hakan Peker'e adeta hayatı zindan eden takıntılı hayran Tuğba B. hakkında mahkeme kararını verdi. Sanığın şarkıcıdan cevap alamaması üzerine ısrarla saygınlığını rencide edici mesajlar attığını belirten mahkeme, verdiği 2 bin 580 liralık cezayı "Bir daha suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmadı" diyerek ertelemedi. Pop müziğin efsane isimlerinden şarkıcı Hakan Peker, 2021 yılında sosyal medyadan kendisine aşk mesajları atan, karşılık alamadığında küfür ve hakaret içerikli yorumlar yapan takipçisinden şikayetçi oldu. 34 yaşındaki platonik aşık Tuğba B. hakkında "Kişilerin huzur ve sükununu bozma", "Hakaret" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından 13 yıl 11 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ARZU KAYA
Hakan Peker’in platonik aşkına takıntı cezası! Israrlı suç işledi, yeniden işleyebilir

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında Hakan Peker'e platonik aşk besleyen sanık Tuğba B. rahatsızlık verme kastı olmadığını, Peker'e uzun yıllardır hayran olduğunu söyledi.

Hakan Peker’in platonik aşkına takıntı cezası! Israrlı suç işledi, yeniden işleyebilir

Sanığın, "Karam" parçasının çıkmasının ardından yıllarca Peker'e aşk beslediği, 480 ayrı hesap açarak şarkıcıya ısrarlı mesajlar attığı belirlendi.

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Hakan Peker’in platonik aşkına takıntı cezası! Israrlı suç işledi, yeniden işleyebilir

2 BİN 580 LİRALIK TAKINTI CEZASI

Mahkeme ise kararını verdi. Hakan Peker'in ses sanatçısı ve dansçı olarak tanındığını, hayranı olan sanığın Peker'e mesaj atıp cevap alamaması üzerine "Ruh hastası, dengesiz vertigo hastası" diyerek saygınlığı rencide edici mesajlar attığını belirten mahkeme, şarkıcının da sanığa hakaret içerikli cevaplar verdiğini kaydetti.

Hakan Peker’in platonik aşkına takıntı cezası! Israrlı suç işledi, yeniden işleyebilir

Takıntılı hayran Tuğba B'nin Hakan Peker tarafından engellenmesine rağmen ısrarla mesaj atarak huzur bozduğunu aktaran mahkeme, hakaret suçunun karşılıklı işlendiğini ancak eylemi başlatan taraf ve hakaretin ağırlık oranı dikkate alınarak cezada indirime gitti. "Hakaret" ve "Huzur ve sükun bozma" suçlarından 2 bin 580 lira adli para cezasına hükmetti.

Hakan Peker’in platonik aşkına takıntı cezası! Israrlı suç işledi, yeniden işleyebilir

"YENİDEN SUÇ İŞLEMEZ KANAATİ OLUŞMADI"

Sanığın ısrarlı şekilde benzer eylemlerini tekrarladığını, bu nedenle yeniden suç işlemeyeceği konusunda kanaat oluşmadığını belirten mahkeme cezayı ertelemedi.

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