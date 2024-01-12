Hakan Peker'in platonik aşkına takıntı cezası! "Israrlı suç işledi, yeniden işleyebilir"

Takıntılı hayran Tuğba B'nin Hakan Peker tarafından engellenmesine rağmen ısrarla mesaj atarak huzur bozduğunu aktaran mahkeme, hakaret suçunun karşılıklı işlendiğini ancak eylemi başlatan taraf ve hakaretin ağırlık oranı dikkate alınarak cezada indirime gitti. "Hakaret" ve "Huzur ve sükun bozma" suçlarından 2 bin 580 lira adli para cezasına hükmetti.