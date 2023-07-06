Hakan Sabancı Hande Erçel'i aldatıyor iddiası... Meğer Belgin isimli kadının peşindeymiş! "Adam playboy zaten ne bekliyordunuz"

Ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde İtalya'nın Milano şehrinde Coldplay konserine giden Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti, buradan İtalya'ya geçti. İtalya plajlarında keyif yapan ünlü çift birbirlerini Instagram'dan da takip etmeye de başlamıştı. İlişkileri dolu dizgin devam eden Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkında bomba bir gelişme yaşandı. Hakan Sabancı, Hande Erçel'i aldatıyor iddiası olay oldu. Belgin isimli sosyal medya kullanıcısının açıklamaları şoke etti. İşte ayrıntılar...