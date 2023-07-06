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Haberler Galeri Hakan Sabancı Hande Erçel'i aldatıyor iddiası... Meğer Belgin isimli kadının peşindeymiş! "Adam playboy zaten ne bekliyordunuz"
Giriş Tarihi: 06.07.2023 14:48 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 15:30

Hakan Sabancı Hande Erçel'i aldatıyor iddiası... Meğer Belgin isimli kadının peşindeymiş! "Adam playboy zaten ne bekliyordunuz"

Ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde İtalya'nın Milano şehrinde Coldplay konserine giden Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti, buradan İtalya'ya geçti. İtalya plajlarında keyif yapan ünlü çift birbirlerini Instagram'dan da takip etmeye de başlamıştı. İlişkileri dolu dizgin devam eden Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkında bomba bir gelişme yaşandı. Hakan Sabancı, Hande Erçel'i aldatıyor iddiası olay oldu. Belgin isimli sosyal medya kullanıcısının açıklamaları şoke etti. İşte ayrıntılar...

Hakan Sabancı Hande Erçel’i aldatıyor iddiası... Meğer Belgin isimli kadının peşindeymiş! Adam playboy zaten ne bekliyordunuz

Son günlerde kariyerinin adeta zirvesini yaşayan ünlü oyuncu Hande Erçel, Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla da gündemden düşmüyor. Altı aydır birliktelik yaşayan çift yurtdışı tatilleriyle de çok konuşulmuştu. Ancak magazin gündemine gelen bir iddia her şeyi, alt üst etti. Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'i aldatıyor iddiası olay oldu. Belgin isimli sosyal medya kullanıcısının açıklamaları şoke etti.

Hakan Sabancı Hande Erçel’i aldatıyor iddiası... Meğer Belgin isimli kadının peşindeymiş! Adam playboy zaten ne bekliyordunuz

Hande Erçel, cemiyet hayatının en bilinen Sabancı ailesiyle anılıyor. Çiftin aşkı artık sınırları aştı. Geçtiğimiz günlerde İtalya'nın Milano şehrinde Coldplay konserine giden Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti, buradan Portofino'ya geçmişti. İtalyan basınının görüntülediği ünlü çiftin sahilde aşk dolu görüntüleri basına sızmıştı. Ünlü çift, sahilde sık sık romantik anlar yaşamıştı.

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Hakan Sabancı Hande Erçel’i aldatıyor iddiası... Meğer Belgin isimli kadının peşindeymiş! Adam playboy zaten ne bekliyordunuz

Hande Erçel ile Hakan Sabancı birlikte oldukları günden bu yana sıkça yurt dışı tatilleriyle gündem oluyor.

Hakan Sabancı Hande Erçel’i aldatıyor iddiası... Meğer Belgin isimli kadının peşindeymiş! Adam playboy zaten ne bekliyordunuz

Çapkınlıklarıyla bilinen iş insanıyla ülke ülke dolaşan Hande Erçel tatil kareleriyle mest etmişti. Leopar desenli bikinisi ve bronz teniyle ardı ardına pozlarını yayınlayan ünlü isim, sınırları zorlamıştı.

Hakan Sabancı Hande Erçel’i aldatıyor iddiası... Meğer Belgin isimli kadının peşindeymiş! Adam playboy zaten ne bekliyordunuz

Aşkları dolu dizgin devam eden Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan beklenen hamle gelmişti.

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