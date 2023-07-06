Hakan Sabancı Hande Erçel'i aldatıyor iddiası... Meğer Belgin isimli kadının peşindeymiş! "Adam playboy zaten ne bekliyordunuz"

Son günlerde kariyerinin adeta zirvesini yaşayan ünlü oyuncu Hande Erçel, Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla da gündemden düşmüyor. Altı aydır birliktelik yaşayan çift yurtdışı tatilleriyle de çok konuşulmuştu. Ancak magazin gündemine gelen bir iddia her şeyi, alt üst etti. Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'i aldatıyor iddiası olay oldu. Belgin isimli sosyal medya kullanıcısının açıklamaları şoke etti.