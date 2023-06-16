Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel’den evlilik teklifi açıklaması! Gerçeği itiraf etti

Oyuncu Hande Erçel, yer aldığı projelerin yanı sıra iş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla da magazin gündeminden düşmüyor. Instagram'da en çok takipçisi bulunan Türk oyuncu Erçel, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın ardından gündeme gelen 'evlilik' iddiasına son noktayı koydu. 29 yaşındaki oyuncunun 1.5 milyondan fazla beğeni alan paylaşımında, bir detay hayranlarının dikkatinden kaçmamıştı. Oyuncunun cebinde yüzük olduğu düşünülmüştü. Erçel'in "Hakan Sabancı'dan evlilik teklifi aldığı ve 'evet' cevabını verdiği" iddia edilmişti! Hande Erçel gerçeği itiraf etti.