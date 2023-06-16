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Haberler Galeri Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel'den evlilik teklifi açıklaması! Gerçeği itiraf etti
Giriş Tarihi: 16.06.2023 11:23 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 11:36

Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel'den evlilik teklifi açıklaması! Gerçeği itiraf etti

Oyuncu Hande Erçel, yer aldığı projelerin yanı sıra iş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla da magazin gündeminden düşmüyor. Instagram'da en çok takipçisi bulunan Türk oyuncu Erçel, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın ardından gündeme gelen 'evlilik' iddiasına son noktayı koydu. 29 yaşındaki oyuncunun 1.5 milyondan fazla beğeni alan paylaşımında, bir detay hayranlarının dikkatinden kaçmamıştı. Oyuncunun cebinde yüzük olduğu düşünülmüştü. Erçel'in "Hakan Sabancı'dan evlilik teklifi aldığı ve 'evet' cevabını verdiği" iddia edilmişti! Hande Erçel gerçeği itiraf etti.

Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel’den evlilik teklifi açıklaması! Gerçeği itiraf etti

Daha önce ''Güneşin Kızları'', ''Çalıkuşu'', ''Hayat Ağacı'', ''Siyah İnci'', ''Azize'', ''Sen Çal Kapımı'' gibi yapımlarda kamera karşısına geçen genç oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel’den evlilik teklifi açıklaması! Gerçeği itiraf etti

Hakan Sabancı ile aşk yaşamaya başlayan Erçel 6 Mart'ta Paris tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda ilk kez birlikte objektiflerin karşısına çıkmıştı. Erçel ile Sabancı en son Cannes Film Festivali'ne birlikte katılarak burada aşk pozu vermişti. Tüm dünyaya aşklarını ilan eden ikilinin ilişkisi de bir hayli ciddi bir boyut kazanmıştı.

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Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel’den evlilik teklifi açıklaması! Gerçeği itiraf etti

Özel hayatıyla magazin manşetlerinden düşmeyen güzel oyuncu, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın ardından gündeme gelen 'evlilik' iddiasına son noktayı koydu.

Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel’den evlilik teklifi açıklaması! Gerçeği itiraf etti

Erçel'in 1.5 milyondan fazla beğeni alan paylaşımında, bir detay hayranlarının dikkatinden kaçmamıştı. Oyuncunun cebinde yüzük olduğu düşünülmüştü.

Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel’den evlilik teklifi açıklaması! Gerçeği itiraf etti

Bu görüntü, yaklaşık üç aydır aşk yaşadığı "Hakan Sabancı'dan evlilik teklifi aldığı ve 'evet' cevabını verdiği" şeklinde yorumlanmıştı.

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