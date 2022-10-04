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Haberler Galeri Hakan Ural'ın hayatı meğer tam bir drammış! Yeşilçam'ın güzeli yıldızı Hakan Ural'ın annesi çıktı!
Giriş Tarihi: 04.10.2022 06:30

Hakan Ural'ın hayatı meğer tam bir drammış! Yeşilçam'ın güzeli yıldızı Hakan Ural'ın annesi çıktı!

Ünlü sanatçı Sibel Can'dan 1999 yılında boşanan oyuncu Hakan Ural, sosyal medya hesabı Instagram'dan çocukluk yıllarına ait fotoğraflarını paylaştı. "Ben de çocukmuşum. Annem de varmış" diyen Hakan Ural'ın paylaşımını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şimdilerde sunuculuk yapan Hakan Ural'ın babası Selçuk Ural'ın dışında meğer annesi de ünlü yıldızmış... Yeşilçam yıldızı Ceyhan Cem'in oğlu olan Hakan Ural'ı babası Selçuk Ural, oğlunu 16 yaşına kadar kabul etmemiştir. Babası ile arası hiçbir zaman iyi olmayan Hakan Ural annesinin cenazesine dahi katılmayan Selçuk Ural'a sitem etmişti. İşte ilk defa duyanların çok şaşırdığı Hakan Ural'ın annesi Ceyhan Cem ve Hakan Ural'ın hayatına dair bilinmeyenler...

Hakan Ural’ın hayatı meğer tam bir drammış! Yeşilçam’ın güzeli yıldızı Hakan Ural’ın annesi çıktı!

Ünlü oyuncu Hakan Ural, şimdilerde Nur Tuğba Algül ile Neler Hayatta programınının sunuculuğunu üstleniyor. Ünlü sanatçı Sibel Can'dan 1999 yılında boşanan Hakan Ural, Instagram hesabından bir pozunu yayınlayarak, sevenlerini maziye götürdü. Yakışıklılığıyla ekranlarda boy gösteren Hakan Ural'ın hakkındaki gerçeği öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Hakan Ural’ın hayatı meğer tam bir drammış! Yeşilçam’ın güzeli yıldızı Hakan Ural’ın annesi çıktı!

Ünlü sanatçı Sibel Can'dan 1999 yılında boşanan oyuncu Hakan Ural, sosyal medya hesabı Instagram'dan çocukluk yıllarına ait fotoğraflarını paylaştı.

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Hakan Ural’ın hayatı meğer tam bir drammış! Yeşilçam’ın güzeli yıldızı Hakan Ural’ın annesi çıktı!

"Ben de çocukmuşum. Annem de varmış" diyen Hakan Ural'ın paylaşımına yorum yağarken hayatı hakkındaki gerçek ilk defa öğrenenleri şaşırttı.

Hakan Ural’ın hayatı meğer tam bir drammış! Yeşilçam’ın güzeli yıldızı Hakan Ural’ın annesi çıktı!

Şimdilerde sunuculuk yapan Hakan Ural'ın babası Selçuk Ural'ın dışında meğer annesi de ünlü yıldızmış...

Hakan Ural’ın hayatı meğer tam bir drammış! Yeşilçam’ın güzeli yıldızı Hakan Ural’ın annesi çıktı!

Yeşilçam yıldızı Ceyhan Cem'in oğlu olan Hakan Ural'ı babası Selçuk Ural, oğlunu 16 yaşına kadar kabul etmemiştir.

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