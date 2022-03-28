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Haberler Galeri Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel ilk kez açıkladı! 8 yıllık evliliği öpüşme sahnesi mi bitirdi?
Giriş Tarihi: 28.03.2022 08:08 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 08:08

Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel ilk kez açıkladı! 8 yıllık evliliği öpüşme sahnesi mi bitirdi?

Magazine bomba gibi düşen Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel'in ayrılık haberinin yankıları hala sürüyor. Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel evliliğini bitiren sebep ne? Oyuncu çift, 2014 yılında Roma'da nikah masasına oturmuştu. 8 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alan Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, geçtiğimiz günlerde tek celsede boşandı. Boşanmanın perde arkasıyla ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Son olarak "Öpüşme sahnesi evliliği bitirdi" dedikodusu yayılmıştı ki, Hamdi Alkan iddiaları yalanlamıştı. Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel günler sonra ilk kez konuştu. İşte Selen Görgüzel'in evliliğini bitirme nedeni ile ilgili yaptığı açıklama...

Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel ilk kez açıkladı! 8 yıllık evliliği öpüşme sahnesi mi bitirdi?

2014 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine giren, yaklaşık beş aydır "evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı" haberleriyle dikkat çeken Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel ilk kez açıkladı! 8 yıllık evliliği öpüşme sahnesi mi bitirdi?

Magazine bomba gibi düşen Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel'in ayrılık haberinin yankıları hala sürüyor.

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Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel ilk kez açıkladı! 8 yıllık evliliği öpüşme sahnesi mi bitirdi?

Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel evliliğini bitiren sebep ne? Oyuncu çift, 2014 yılında Roma'da nikah masasına oturmuştu. 8 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alan Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, geçtiğimiz günlerde tek celsede boşandı. Boşanmanın perde arkasıyla ilgili pek çok iddia ortaya atıldı.

Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel ilk kez açıkladı! 8 yıllık evliliği öpüşme sahnesi mi bitirdi?

Son olarak "Öpüşme sahnesi evliliği bitirdi" dedikodusu yayılmıştı ki, Hamdi Alkan iddiaları yalanlamıştı. Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel günler sonra ilk kez konuştu. İşte Selen Görgüzel'in evliliğini bitirme nedeni ile ilgili yaptığı açıklama...

Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel ilk kez açıkladı! 8 yıllık evliliği öpüşme sahnesi mi bitirdi?

Ortaya atılan iddialar üzerine Görgüzel de suskunluğunu bozdu.

"EVLİLİĞİMİZ ÖPÜŞME SAHNESİ YÜZÜNDEN BİTMEDİ"

Sahne aldığı mekanda konuya değinen Görgüzel, şunları söyledi:

"Benim evliliğimin bitmesini tiyatro sahnesindeki öpüşmelere bağlıyorlar. Hiçbir alakası yok. Nedense böyle yazmayı tercih ediyorlar. Çünkü böyle inanmak ve böyle anlatmak istiyorlar. Allah herkese kalbine, yüreğine göre versin. Hayat için zor bir süreç."

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