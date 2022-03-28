Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel ilk kez açıkladı! 8 yıllık evliliği öpüşme sahnesi mi bitirdi?

Giriş Tarihi: 28.03.2022 08:08
Güncelleme Tarihi: 28.03.2022
08:08
Magazine bomba gibi düşen Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel'in ayrılık haberinin yankıları hala sürüyor. Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel evliliğini bitiren sebep ne? Oyuncu çift, 2014 yılında Roma'da nikah masasına oturmuştu. 8 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alan Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, geçtiğimiz günlerde tek celsede boşandı. Boşanmanın perde arkasıyla ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Son olarak "Öpüşme sahnesi evliliği bitirdi" dedikodusu yayılmıştı ki, Hamdi Alkan iddiaları yalanlamıştı. Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel günler sonra ilk kez konuştu. İşte Selen Görgüzel'in evliliğini bitirme nedeni ile ilgili yaptığı açıklama...