Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan ameliyat oldu!

Hamdi Alkan'ın kendi gibi oyuncu kızı Zeynep Alkan sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör'ün kızları olan Zeynep Alkan son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. Güzelliği ile beğeni toplayan Zeynep Alkan sosyal medya hesabından verdiği pozlar hayranlarını korkuttu. Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan ameliyat masasına yattı o anları paylaştı.