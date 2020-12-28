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'ın kızı ameliyat oldu!

'ın kendi gibi oyuncu kızı sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu 'ün kızları olan Zeynep Alkan son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. Güzelliği ile beğeni toplayan Zeynep Alkan hesabından verdiği pozlar hayranlarını korkuttu. Hamdi Alkan'ın kızı o anları paylaştı.

Giriş Tarihi: 28.12.2020 18:58 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 18:58
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan ameliyat oldu!

'ın kendi gibi oyuncu kızı sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu 'ün kızları olan Zeynep Alkan son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. Güzelliği ile beğeni toplayan Zeynep Alkan hesabından verdiği pozlar hayranlarını korkuttu. Hamdi Alkan'ın kızı o anları paylaştı.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan ameliyat oldu!

Cesur kıyafetler ve pozlar ile sosyal medyanın gündemine oturan 'ın kızı , YouTube kanalında ameliyat öncesi çekilen bir videosunu yayınladı.

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Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan ameliyat oldu!

Sağlık durumu hakkında bilgi veren , şu ifadeleri kullandı:

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan ameliyat oldu!

'Deviasyon (burun) ameliyatı olacağım. Ses tellerimden kist alınacak. Daha önce de bir kere deviasyon ameliyatı olmuştum. Burnumdan kocaman bir et parçası almışlardı.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan ameliyat oldu!

Estetik değil. Sadece nefes almamı sağlayan bir ameliyat. İşe yaramadı.'

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