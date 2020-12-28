Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan ameliyat oldu!

Hamdi Alkan'ın kendi gibi oyuncu kızı Zeynep Alkan sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör'ün kızları olan Zeynep Alkan son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. Güzelliği ile beğeni toplayan Zeynep Alkan sosyal medya hesabından verdiği pozlar hayranlarını korkuttu. Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan ameliyat masasına yattı o anları paylaştı. Hamdi Alkan'ın kendi gibi oyuncu kızı Zeynep Alkan sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör'ün kızları olan Zeynep Alkan son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. Güzelliği ile beğeni toplayan Zeynep Alkan sosyal medya hesabından verdiği pozlar hayranlarını korkuttu. Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan ameliyat masasına yattı o anları paylaştı. Cesur kıyafetler ve pozlar ile sosyal medyanın gündemine oturan Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, YouTube kanalında ameliyat öncesi çekilen bir videosunu yayınladı. Sağlık durumu hakkında bilgi veren Zeynep Alkan, şu ifadeleri kullandı: 'Deviasyon (burun) ameliyatı olacağım. Ses tellerimden kist alınacak. Daha önce de bir kere deviasyon ameliyatı olmuştum. Burnumdan kocaman bir et parçası almışlardı. Estetik değil. Sadece nefes almamı sağlayan bir ameliyat. İşe yaramadı.'