Giriş Tarihi: 18.12.2022 13:18
Güncelleme Tarihi: 18.12.2022
13:23
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'dan 'Afgan Kızı' paylaşımı! Zeynep Alkan yeşil gözleriyle simge fotoğrafa benzedi!
Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör'ün kızları olan Zeynep Alkan paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Zeynep Alkan geçtiğimiz günlerde de sosyal medyadaki 'kusursuz güzellik' kavramına sitem etmişti. Zeynep Alkan, makyajlı ve makyajsız halini sevenleriyle paylaşmıştı. Hamdi Alkan'ın oyuncu kızı Zeynep Alkan son olarak 'Afgan Kızı' olarak bilinen simge fotoğrafa benzerliğini ortaya koydu. İşte Zeynep Alkan'dan 'Afgan Kızı' paylaşımı...