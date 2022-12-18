Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'dan 'Afgan Kızı' paylaşımı! Zeynep Alkan yeşil gözleriyle simge fotoğrafa benzedi!
Giriş Tarihi: 18.12.2022 13:18 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 13:23

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'dan 'Afgan Kızı' paylaşımı! Zeynep Alkan yeşil gözleriyle simge fotoğrafa benzedi!

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör'ün kızları olan Zeynep Alkan paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Zeynep Alkan geçtiğimiz günlerde de sosyal medyadaki 'kusursuz güzellik' kavramına sitem etmişti. Zeynep Alkan, makyajlı ve makyajsız halini sevenleriyle paylaşmıştı. Hamdi Alkan'ın oyuncu kızı Zeynep Alkan son olarak 'Afgan Kızı' olarak bilinen simge fotoğrafa benzerliğini ortaya koydu. İşte Zeynep Alkan'dan 'Afgan Kızı' paylaşımı...

Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan’dan ’Afgan Kızı’ paylaşımı! Zeynep Alkan yeşil gözleriyle simge fotoğrafa benzedi!

Hamdi Alkan'ın kendi gibi oyuncu kızı Zeynep Alkan sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan’dan ’Afgan Kızı’ paylaşımı! Zeynep Alkan yeşil gözleriyle simge fotoğrafa benzedi!

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör'ün kızları olan Zeynep Alkan son dönemde adından sıkça söz ettiriyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan’dan ’Afgan Kızı’ paylaşımı! Zeynep Alkan yeşil gözleriyle simge fotoğrafa benzedi!

Zeynep Alkan sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan’dan ’Afgan Kızı’ paylaşımı! Zeynep Alkan yeşil gözleriyle simge fotoğrafa benzedi!

Oyunculuk eğitimini Hollanda'nın Amsterdam'da alan Zeynep Alkan yaptığı son paylaşım ile yine çok konuşuldu.

Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan’dan ’Afgan Kızı’ paylaşımı! Zeynep Alkan yeşil gözleriyle simge fotoğrafa benzedi!

Zeynep Alkan geçtiğimiz günlerde sosyal medyadaki 'kusursuz güzellik' kavramına sitem etmişti. Zeynep Alkan, makyajlı ve makyajsız halini sevenleriyle paylaşmıştı.

SON DAKİKA