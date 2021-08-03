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Haberler Galeri Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'dan "Roberto Carlos" itirafı!
Giriş Tarihi: 03.08.2021 14:42 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021 14:44

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'dan "Roberto Carlos" itirafı!

Hamdi Alkan'ın kendi gibi oyuncu kızı Zeynep Alkan sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör'ün kızları olan Zeynep Alkan son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Spor yaptığı videolarıyla konuşulan Zeynep Alkan, bir dönem bacaklarıyla çok fazla ağırlık çalıştığını ve bu yüzden babasının kendisine "Roberto Carlos" diye seslendiğini söyledi. İşte Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan ve spora düşkünlükleriyle bilinen ünlü isimler...

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'dan Roberto Carlos itirafı!

Hamdi Alkan'ın kendi gibi oyuncu kızı Zeynep Alkan sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'dan Roberto Carlos itirafı!

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör'ün kızları olan Zeynep Alkan son dönemde adından sıkça söz ettiriyor.

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Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'dan Roberto Carlos itirafı!

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'dan Roberto Carlos itirafı!

Spor yaptığı videolarıyla konuşulan Zeynep Alkan, bir dönem bacaklarıyla çok fazla ağırlık çalıştığını ve bu yüzden babasının kendisine "Roberto Carlos" diye seslendiğini söyledi.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'dan Roberto Carlos itirafı!

İşte Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan ve spora düşkünlükleriyle bilinen ünlü isimler...

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