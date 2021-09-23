Hande Ataizi 20 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu’yla evleniyor mu? Açıklama geldi!

Güzel oyuncu Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu'yla görüntülendi. 1.5 yıl önce spor salonunda tanıştığı Dinç Aydoğdu ile aşk yaşamaya başlayan Hande Ataizi geçen yıl mayısta gelin olmayı planlıyordu. Pandemi nedeniyle sevgilisi Dinç Aydoğdu ile düğünlerini ertelemek zorunda kalan Hande Ataizi, "Biz zaten bir aile olduk. O yüzden düğün ikinci planda kaldı. Ne zaman kafamız rahat olursa, o zaman olacak" demişti. Ataizi, "Sevgiliniz Dinç Aydoğdu'yla evlilik olur mu?" sorusuna bakın bu kez ne yanıtını verdi…