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Haberler Galeri Hande Ataizi 20 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu’yla evleniyor mu? Açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 23.09.2021 15:46 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 15:48

Hande Ataizi 20 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu’yla evleniyor mu? Açıklama geldi!

Güzel oyuncu Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu'yla görüntülendi. 1.5 yıl önce spor salonunda tanıştığı Dinç Aydoğdu ile aşk yaşamaya başlayan Hande Ataizi geçen yıl mayısta gelin olmayı planlıyordu. Pandemi nedeniyle sevgilisi Dinç Aydoğdu ile düğünlerini ertelemek zorunda kalan Hande Ataizi, "Biz zaten bir aile olduk. O yüzden düğün ikinci planda kaldı. Ne zaman kafamız rahat olursa, o zaman olacak" demişti. Ataizi, "Sevgiliniz Dinç Aydoğdu'yla evlilik olur mu?" sorusuna bakın bu kez ne yanıtını verdi…

Hande Ataizi 20 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu’yla evleniyor mu? Açıklama geldi!

Pandemi nedeniyle sevgilisi Dinç Aydoğdu ile dünyaevine girme kararını erteleyen Hande Ataizi, muhabirlerin konuyla ilgili sorularına yanıt verdi. Ataizi, "Her şey kısmet. Şu an gayet güzel bir çekirdek ailemiz var. Her şey gayet yolunda" dedi.

Hande Ataizi 20 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu’yla evleniyor mu? Açıklama geldi!

Habertürk'ün haberine göre; Bir markanın sonbahar-kış koleksiyonu, önceki akşam Hasköy'de gerçekleştirilen defile ile moda severlerle buluşturuldu. Geceye Ece Sükan, Ceylan Çapa, Aslıhan Doğan Turan, Deren Talu, Derin Talu ve Emine Ün gibi isimler katıldı.

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Hande Ataizi 20 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu’yla evleniyor mu? Açıklama geldi!

Oyuncu ve sunucu Hande Ataizi, defilede sevgilisi Dinç Aydoğdu ile birlikte boy gösterdi.

Hande Ataizi 20 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu’yla evleniyor mu? Açıklama geldi!

"GÜZEL BİR ÇEKİRDEK AİLEMİZ VAR"

Pandemi nedeniyle sevgilisiyle dünyaevine girme kararını erteleyen Ataizi, muhabirlerin konuyla ilgili sorularına yanıt verdi. Ataizi, "Her şey kısmet. Şu an gayet güzel bir çekirdek ailemiz var. Tabii ki oğlum Leon'un babası Benjamin Harvey, bakidir. Fakat Dinç ile güzel bir iletişimleri var. Her şey gayet yolunda." açıklamasını yaptı.

Hande Ataizi 20 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu’yla evleniyor mu? Açıklama geldi!

"EVLİLİK İKİNCİ PLANDA KALDI" DEMİŞTİ

Daha önce de yaptığı açıklamada pandemi nedeniyle sevgilisi Dinç Aydoğdu ile düğünlerini ertelemek zorunda kaldıklarını söyleyen Hande Ataizi, konu ile ilgili konuşmuştu.

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