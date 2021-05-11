HaberlerGaleriHande Erçel ayna karşısında verdiği pozlarla göbek şov yaptı! Hande Erçel'iin düzgün fiziği mest etti!
Giriş Tarihi: 11.05.2021 15:58Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 16:00
Hande Erçel ayna karşısında verdiği pozlarla göbek şov yaptı! Hande Erçel'iin düzgün fiziği mest etti!
Son dönemde kariyerinin zirvesini yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel magazin gündeminden düşmüyor. Hande Erçel ile Kerem Bürsin, oynadıkları dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte Maldivler tatiline gitmişti. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Maldivler kaçamağı günlerce konuşulmuştu. Hande Erçel, tatilde yaptığı paylaşımları takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Hande Erçel'den yeni bir paylaşım geldi. Güzel oyuncu bu kez de ayna karşısında verdiği pozlarla göbek şovu yaptı. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Hande Erçel'in göbeği açık pozları olay oldu...