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Haberler Galeri Hande Erçel babası Kaya Erçel’in doğum günün böyle kutladı! Baba- kızın benzerliği sosyal medyada çok konuşuldu!
Giriş Tarihi: 12.05.2021 06:19 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 06:31

babası ’in doğum günün böyle kutladı! - kızın benzerliği sosyal medyada çok konuşuldu!

Son dönemde kariyerinin zirvesini yaşayan güzel oyuncu magazin gündeminden düşmüyor. Hande Erçel'in kanser tedavisi gören annesi , 48 yaşında hayatını kaybetmişti. Annesini kaybetmenin derin acısını yaşayan Hande Erçel, o günden sonra kardeşi 'e ve babası 'e sıkı sıkı sarıldı. Babası 'da yaşayan oyuncu, zaman zaman özlemini hesabından dile getiriyor. Erçel son olarak babası Kaya Erçel'in doğum gününü sosyal medya hebasından kutladı. Hande Erçel, babası Kaya Erçel için yayınladığı mesajına 'Babam iyi ki doğmuş' notunu da eklemeyi ihmal etmedi. İşte birbirine çok benzeyen -kızın sosyal medya paylaşımı …

Hande Erçel babası Kaya Erçel’in doğum günün böyle kutladı! Baba- kızın benzerliği sosyal medyada çok konuşuldu!

Güzel oyuncu , ailesine düşkünlüğüyle dikkat çeken ünlüler arasında yer alıyor. Annesi 'i 48 yaşındayken kanserden kaybeden Hande Erçel, teselliyi kardeşi ve babası 'de buluyor.

Hande Erçel babası Kaya Erçel’in doğum günün böyle kutladı! Baba- kızın benzerliği sosyal medyada çok konuşuldu!

Son dönemde kariyerinin zirvesini yaşayan güzel oyuncu magazin gündeminden düşmüyor.

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Hande Erçel babası Kaya Erçel’in doğum günün böyle kutladı! Baba- kızın benzerliği sosyal medyada çok konuşuldu!

'in kanser tedavisi gören annesi , 48 yaşında hayatını kaybetmişti.

Hande Erçel babası Kaya Erçel’in doğum günün böyle kutladı! Baba- kızın benzerliği sosyal medyada çok konuşuldu!

Annesini kaybetmenin derin acısını yaşayan , o günden sonra kardeşi 'e ve babası 'e sıkı sıkı sarıldı.

Hande Erçel babası Kaya Erçel’in doğum günün böyle kutladı! Baba- kızın benzerliği sosyal medyada çok konuşuldu!

Babası 'da yaşayan oyuncu, zaman zaman özlemini hesabından dile getiriyor.

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