Hande Erçel derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile Maldivler'i yaktı geçti! Gözler Kerem Bürsin'i aradı...

Son günlerde magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel ve Kerem Bursin'in Maldivler kaçamağı hala konuşuluyor. Yeni paylaşımlarla tatillerine devam eden Hande Erçel ve Kerem Bürsin ikilisi dillerden düşmüyor. Son olarak Hande Erçel'den Maldivler'i yakan pozlar geldi. Hande Erçel siyah derin yırtmaçlı elbisesi ile sosyal medyayı salladı. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Hande Erçel'in yeni pozlarına yorumlarda gözler ise Kerem Bürsin'i aradı. Sosyal medya kullanıcıları "Kerem ne güzel çekiyorsun" yorumlarıyla ikiliye göndermede bulundu. İşte Hande Erçel'in siyah elbisesi ile Maldivler pozu...