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Haberler Galeri Hande Erçel derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile Maldivler'i yaktı geçti! Gözler Kerem Bürsin'i aradı...
Giriş Tarihi: 24.04.2021 13:51 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 13:58

derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile 'i yaktı geçti! Gözler 'i aradı...

Son günlerde magazin gündeminden düşmeyen ve Kerem Bursin'in kaçamağı hala konuşuluyor. Yeni paylaşımlarla tatillerine devam eden Hande Erçel ve ikilisi dillerden düşmüyor. Son olarak Hande Erçel'den Maldivler'i yakan pozlar geldi. ile sosyal medyayı salladı. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Hande Erçel'in yeni pozlarına yorumlarda gözler ise Kerem Bürsin'i aradı. Sosyal medya kullanıcıları "Kerem ne güzel çekiyorsun" yorumlarıyla ikiliye göndermede bulundu. İşte ile ...

Hande Erçel derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile Maldivler'i yaktı geçti! Gözler Kerem Bürsin'i aradı...

Son günlerde magazin gündeminden düşmeyen ve Kerem Bursin'in kaçamağı hala konuşuluyor.

Hande Erçel derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile Maldivler'i yaktı geçti! Gözler Kerem Bürsin'i aradı...

Yeni paylaşımlarla tatillerine devam eden ve ikilisi dillerden düşmüyor.

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Hande Erçel derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile Maldivler'i yaktı geçti! Gözler Kerem Bürsin'i aradı...

Son olarak 'den 'i yakan pozlar geldi.

Hande Erçel derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile Maldivler'i yaktı geçti! Gözler Kerem Bürsin'i aradı...

ile sosyal medyayı salladı.

Hande Erçel derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile Maldivler'i yaktı geçti! Gözler Kerem Bürsin'i aradı...

Güzelliğiyle kendine hayran bırakan 'in yeni pozlarına yorumlarda gözler ise 'i aradı.

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