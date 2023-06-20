Giriş Tarihi: 20.06.2023 11:29 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 11:38

Hande Erçel eski aşkı Kerem Bürsin'in yeni partneri Hafsanur Sancaktutan'ı fena tiye aldı! Kahkahayı patlattı!

Şimdilerde Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel yer aldığı projelerin yanı sıra yaptığı reklam anlaşmalarıyla adından söz ettiriyor. Hande Erçel son olarak yüzü olduğu markanın davetinde şıklığıyla göz dolduruken objektiflere verdiği pozlar olay oldu. Geçtiğimiz günlerde bir törende dekolteli mor elbisesi ile boy gösteren Hafsanur Sancaktutan'ın poz verirken şekilden şekile girmesini tiye alan Hande Erçel sosyal medyaya damga vurdu. Hande Erçel'in eski aşkı Kerem Bürsin'in yeni partneri Hafsanur Sancaktutan'ı taklit etmesi "Kıskandı mı?" yorumlarını da beraberinde getirdi.