Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hande Erçel "Evimin favori köşesi" diyerek paylaştı görenler hayran kaldı! İşte Hande Erçel'in servet değerindeki süper lüks evi...
Giriş Tarihi: 03.06.2021 13:49 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 13:58

"Evimin favori köşesi" diyerek paylaştı görenler hayran kaldı! İşte Hande Erçel'in servet değerindeki süper lüks evi...

Güzel oyuncu , sosyal medyada en çok takip edilen oyuncu ünvanıyla adından söz ettiriyor, her paylaşımıyla olay yaratmaya devam ediyor. Kısa süre önce partneri ile ilişkisini ilan eden Hande Erçel, özel hayatıyla da sık sık magazinde yer alıyor. 'da 22 milyona yakın takipçisi olan Erçel, son paylaşımıyla yine göz kamaştırdı. Evinin mutfağından beyazlar içinde paylaşım yapan güzel oyuncu, bir anda dikkatleri üzerine çekti. "Evimin favori köşesi" diyerek paylaşan Hande Erçel, süper lüks villasıyla bir kez daha göz kamaştırdı. İşte güzel oyuncuya bir servete mal olan villadan kareler...

Hande Erçel Evimin favori köşesi diyerek paylaştı görenler hayran kaldı! İşte Hande Erçel'in servet değerindeki süper lüks evi...

Güzel oyuncu , sosyal medyada en çok takip edilen oyuncu ünvanıyla adından söz ettiriyor, her paylaşımıyla olay yaratmaya devam ediyor.

Hande Erçel Evimin favori köşesi diyerek paylaştı görenler hayran kaldı! İşte Hande Erçel'in servet değerindeki süper lüks evi...

Kısa süre önce partneri ile ilişkisini ilan eden , özel hayatıyla da sık sık magazinde yer alıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hande Erçel Evimin favori köşesi diyerek paylaştı görenler hayran kaldı! İşte Hande Erçel'in servet değerindeki süper lüks evi...

'da 22 milyona yakın bir takipçi kitlesiyle gözde oyuncular arasında yer alan , son olarak servet harcadığı evinden yeni bir paylaşımda bulundu.

Hande Erçel Evimin favori köşesi diyerek paylaştı görenler hayran kaldı! İşte Hande Erçel'in servet değerindeki süper lüks evi...

Beyaz eşofman ve şapkasıyla dikkat çeken Erçel, süper lüks evinin mutfağından paylaştığı karelere, "Evimin favori köşesinde bir uyanma hikayesi" mesajını not düştü.

Hande Erçel Evimin favori köşesi diyerek paylaştı görenler hayran kaldı! İşte Hande Erçel'in servet değerindeki süper lüks evi...

Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede çok büyük bir ilgi gördü, 1,5 milyon beğeni topladı.

SON DAKİKA