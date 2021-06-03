Giriş Tarihi: 03.06.2021 13:49Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 13:58
Hande Erçel "Evimin favori köşesi" diyerek paylaştı görenler hayran kaldı! İşte Hande Erçel'in servet değerindeki süper lüks evi...
Güzel oyuncu Hande Erçel, sosyal medyada en çok takip edilen oyuncu ünvanıyla adından söz ettiriyor, her paylaşımıyla olay yaratmaya devam ediyor. Kısa süre önce partneri Kerem Bürsin ile ilişkisini ilan eden Hande Erçel, özel hayatıyla da sık sık magazinde yer alıyor. Instagram'da 22 milyona yakın takipçisi olan Erçel, son paylaşımıyla yine göz kamaştırdı. Evinin mutfağından beyazlar içinde paylaşım yapan güzel oyuncu, bir anda dikkatleri üzerine çekti. "Evimin favori köşesi" diyerek paylaşan Hande Erçel, süper lüks villasıyla bir kez daha göz kamaştırdı. İşte güzel oyuncuya bir servete mal olan villadan kareler...