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Haberler Galeri Hande Erçel ile aşk tatili sosyal medyaya sızan Kaan Yıldırım deliye döndü! "Kimin çektiğini bulun!"
Giriş Tarihi: 24.05.2022 16:44 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 16:48

Hande Erçel ile aşk tatili sosyal medyaya sızan Kaan Yıldırım deliye döndü! "Kimin çektiğini bulun!"

"Sen Çal Kapımı" dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ile Kerem Bürsin, dizinin sona ermesinin ardından ilişkilerini noktalamıştı. Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra Hande Erçel, gölünü yine bir meslektaşı olan Kaan Yıldırım'a kaptırdı. İngiltere'den gelen bir kareyle ilişkileri belgelenen çift, kısa süre önce de birlikteliklerini kabul etti. Taze aşıkların geçtiğimiz günlerde de lüks bir otelde tatil yaparken çekilen fotoğrafları sosyal medyaya sızdı. O görüntüleri sosyal medyada gören Kaan Yıldırım, adeta çılgına döndü. Hande Erçel'in yeni aşkı Kaan Yıldırım, otel yetkililerine sert çıkarak fotoğrafları kimin çektiğinin bulunmasını istedi. İşte tüm gelişmeler...

Hande Erçel ile aşk tatili sosyal medyaya sızan Kaan Yıldırım deliye döndü! Kimin çektiğini bulun!

Kerem Bürsin ile ilişkisi dizisinin final yapmasıyla sona eren Hande Erçel, özel hayatındaki gelişmeler ile gündemden düşmüyor.

Hande Erçel ile aşk tatili sosyal medyaya sızan Kaan Yıldırım deliye döndü! Kimin çektiğini bulun!

Erçel, Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra gönlünü Kaan Yıldırım'a kaptırmıştı.

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Hande Erçel ile aşk tatili sosyal medyaya sızan Kaan Yıldırım deliye döndü! Kimin çektiğini bulun!

Magazin dünyasının gözde çifti Hande Erçel ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz hafta Marmaris'teki lüks bir otelde aşk tatili yapmıştı.

Hande Erçel ile aşk tatili sosyal medyaya sızan Kaan Yıldırım deliye döndü! Kimin çektiğini bulun!

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çift, gazetecilere görüntü vermemek için de bu oteli seçmiş ve üç günlük tatilleri için 270 bin TL ödeyerek villada kalmıştı.

Hande Erçel ile aşk tatili sosyal medyaya sızan Kaan Yıldırım deliye döndü! Kimin çektiğini bulun!

Ancak güzel oyuncu ile kendisi gibi oyuncu aşkının birkaç uzaktan çekilmiş karesi, sosyal medyaya düştü.

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