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Haberler Galeri Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Sabancı ailesinden aşk onayı alamadı! Özel jet yerine tarifeli uçacaklar!
Giriş Tarihi: 13.03.2023 12:11 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 12:17

Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Sabancı ailesinden aşk onayı alamadı! Özel jet yerine tarifeli uçacaklar!

Son dönemde kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen güzel oyuncu Hande Erçel, iş insanı Hakan Sabancı ile birlikteliğiyle konuşuluyor. Taze aşıklar Paris tatili dönüşü görüntülenmiş, ikilinin aşkı resmen belgelenmişti. İlişkilerinin ciddi olduğunu ilan eden Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Paris'in ardından kuzey ışıklarını görmek için Finlandiya'ya gitmişti. Sıradaki durakları İngiltere olan çift, son olarak Sabancı ailesinden veto yedi. "Aşk onayı" alamayan gözde aşıklar, Sabancı'lara ait özel jet yerine tarifeli uçakla uçacak. İşte detaylar...

Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Sabancı ailesinden aşk onayı alamadı! Özel jet yerine tarifeli uçacaklar!

Son olarak "Sen Çal Kapımı" dizisi ile ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu Hande Erçel, bir süredir kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla gündeme geliyor. Erçel şimdilerde gönlünü, sosyetik Hakan Sabancı'ya kaptırdı.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Sabancı ailesinden aşk onayı alamadı! Özel jet yerine tarifeli uçacaklar!

Şu sıralar magazinin en gözde aşıkları arasında yer alan Hakan Sabancı ile Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde Paris'e tatile gitmişlerdi.

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Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Sabancı ailesinden aşk onayı alamadı! Özel jet yerine tarifeli uçacaklar!

Tatil dönüşü İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yakalanan aşıklar, birlikteliklerinin ciddiyetini gözler önüne sermişlerdi.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Sabancı ailesinden aşk onayı alamadı! Özel jet yerine tarifeli uçacaklar!

Paris yolculuğu sonrası soluğu Kuzey Işıkları'nı izlemek için Finlanya'da almışlardı.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Sabancı ailesinden aşk onayı alamadı! Özel jet yerine tarifeli uçacaklar!

2 günlük tatil sonrası tekrar İstanbul'a dönen Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in şimdiki tatil planları ise İngiltere'deymiş.

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