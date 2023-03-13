Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Sabancı ailesinden aşk onayı alamadı! Özel jet yerine tarifeli uçacaklar!

Giriş Tarihi: 13.03.2023 12:11 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 12:17

Son dönemde kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen güzel oyuncu Hande Erçel, iş insanı Hakan Sabancı ile birlikteliğiyle konuşuluyor. Taze aşıklar Paris tatili dönüşü görüntülenmiş, ikilinin aşkı resmen belgelenmişti. İlişkilerinin ciddi olduğunu ilan eden Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Paris'in ardından kuzey ışıklarını görmek için Finlandiya'ya gitmişti. Sıradaki durakları İngiltere olan çift, son olarak Sabancı ailesinden veto yedi. "Aşk onayı" alamayan gözde aşıklar, Sabancı'lara ait özel jet yerine tarifeli uçakla uçacak. İşte detaylar...