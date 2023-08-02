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Haberler Galeri Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın aşkı doludizgin devam ediyor! Hande’nin tekne pozlarındaki o detay dikkatlerden kaçmadı!
Giriş Tarihi: 02.08.2023 09:28 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 09:29

Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın aşkı doludizgin devam ediyor! Hande’nin tekne pozlarındaki o detay dikkatlerden kaçmadı!

Rol aldığı projelerle büyük bir şöhrete kavuşan güzel oyuncu Hande Erçel, özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor. Geçen aylarda gönlünü iş insanı Hakan Sabancı'ya kaptıran Erçel, şimdilerde ilişkisindeki mutluluğunu gözler önüne seriyor. Hakan Sabancı, "Bu ilişkinin sonu yok" diyenlere inat sevgilisi Hande Erçel'le fotoğrafını kalp emojisiyle paylaşarak aşkına sahip çıktı. Aynı paylaşımı Hande Erçel de yaptı. O kare sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Erçel, son olarak tekneden paylaştığı pozlarda bilekliğinde görülen bir detay ile dikkat çekti.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın aşkı doludizgin devam ediyor! Hande’nin tekne pozlarındaki o detay dikkatlerden kaçmadı!

Magazin dünyası bir süredir Hande Erçel-Hakan Sabancı aşkını konuşuyor... Ünlü oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı, yaşadıkları aşkla gündemden düşmüyor. Erçel, son olarak tekneden paylaştığı pozlarda bilekliğinde görülen bir detay ile dikkat çekti.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın aşkı doludizgin devam ediyor! Hande’nin tekne pozlarındaki o detay dikkatlerden kaçmadı!

Ünlü çift, ilk kez 6 Mart'ta Paris tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansımıştı. İlişkiyi itiraf eden ikili, "Her şey çok güzel gidiyor. Tatilden geldik. Çok teşekkür ederiz" açıklamasını yapmıştı.

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Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın aşkı doludizgin devam ediyor! Hande’nin tekne pozlarındaki o detay dikkatlerden kaçmadı!

Hande Erçel ile Hakan Sabancı, ilişkilerinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medya paylaşımlarına da hız verdi.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın aşkı doludizgin devam ediyor! Hande’nin tekne pozlarındaki o detay dikkatlerden kaçmadı!

Birlikteliklerini gözler önüne sermekten çekinmeyen çift, sık sık birlikte paylaşım yapıyor. Bu paylaşımlara son olarak bir yenisi daha eklendi.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın aşkı doludizgin devam ediyor! Hande’nin tekne pozlarındaki o detay dikkatlerden kaçmadı!

Hakan Sabancı, "Bu ilişkinin sonu yok" diyenlere inat sevgilisi Hande Erçel'le fotoğrafını kalp emojisiyle paylaşarak aşkına sahip çıktı.

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